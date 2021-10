(FOTO) ‘VRLO OPASNI OBJEKTI’ ISCURILI DETALJI BIZARNE NESREĆE: Djevojka pala sa šest metara u napuštenoj zagrebačkoj bolnici, vatrogasci poslali ozbiljno upozorenje

Nikad dovršena Sveučilišna bolnica jučer je bila poprište teške nesreće.

Naime, 27-godišnjakinja je s prijateljem otišla na lokaciju zapuštenog objekta kako bi, doznaje Jutarnji list, tamo crtali grafite.

No, manjak opreznosti, mrak i loš teren doveli su do toga da je djevojka pala u okno dizala sa šest metara visine. Njezin prijatelj pozvao je Hitne službe. Djevojka je bila pri svijesti, a stavili su je na nosila za izvlačenje te dignuli pomoću užadi. Zatim je s teškim tjelesnim ozljedama prebačena u KBC Zagreb, no srećom je izvan živote opasnosti.

Išli su crtati grafite, a loš teren ‘kumovao’ je padu sa šest metara

S prijateljem je otišla do napuštenog objekta na Jadranskoj aveniji u Novom Zagrebu, točnije do nikad dovršene Sveučilišne bolnice gdje su, kako doznajemo, crtali grafite. No, u jednom trenutku nešto poslije 19 sati stvari su pošle po zlu.

Mladić kaže, u totalnom je šoku i ne može doći k sebi. Policija je ovo okarakterizirala kao nesretan slučaj. Vatrogasna postrojba Zagreb na svom je Facebook profilu danas je objavila jučerašnju intervenciju.

Vatrogasci poslali ozbiljno upozorenje

Kako pišu, u ponedjeljak oko 19 sati u Novom Zagrebu, spašavali su mlađu ženu koja je pala s velike visine.

“Jučer, 4. listopada oko 19 sati u Novom Zagrebu na Jadranskoj aveniji, unutar nedovršenog objekta, 28-godišnjakinja je pala u otvor predviđen za dizalo i teško se ozlijedila. Suradnjom vatrogasaca i HMP je spašena a liječnička pomoć pružena joj je u KBC Zagreb”, pišu vatrogasci uz fotografiju intervencije.

“Napušteni objekti nisu mjesto za obilaske jer su puni opasnosti”.