(FOTO/VIDEO) VODA NEUMOLJIVO NADIRE, OVO ĆE BITI DUGA NOĆ! Malo tko će spavati u pogođenim područjima, direktor Hrvatskih voda zabrinut: ‘Nikada ovoliki front nije napadnut’

Autor: Dnevno.hr

Dio zemlje je i dalje pod vodom te zbog obilnih kiša već nekoliko dana traju borbe s nabujalim rijekama. Poplavljene su ulice, kuće i dvorišta, a hitne službe i građani vode borbe s poplavama.

U srijedu se očekuje dolazak velikog vodnog vala iz susjedne Slovenije, a trenutno je situacija najopasnija u Karlovcu i okolici gdje Kupa i Korana ozbiljno prijete izlijevanjem iz korita.

Vodostaj Une stagnira, u Karlovačkoj županiji ozbiljno, ali pod kontrolom

Vodostaj rijeke Une stagnira i u 18 sati je iznosio +497 cm, no dodatne probleme u Hrvatskoj Kostajnici stvara sustav odvodnje oborinskih voda te su sve nadležne službe i dalje na terenu, a Ravnateljstvo civilne zaštite poručuju i da je situacija na terenu u Karlovačkoj županiji ozbiljna, ali pod kontrolom.

Unatoč tome što vodostaj rijeke Une u zadnjih par sati stagnira, za područje Hrvatske Kostajnice i dalje je na snazi izvanredno stanje obrane od poplava. Dodatne probleme stvara i sustav odvodnje oborinskih voda kroz koji prodiru vode iz rijeke Une, ali se iz poplavljenih dijelova voda konstantno prepumpava i razina vode u gradu opada, naveli su.

Uz sve operativne snage civilne zaštite, angažirane su komunalne tvrtke i pripadnici Hrvatske vojske koji rade na aktivnostima obrane od poplava i raspoređuju se po potrebi na ugrožena područja u Hrvatskoj Kostajnici, Petrinji, Lekeniku, Dvoru i Hrvatskoj Dubici.

Iz Ravnateljstva civilne zaštite poručuju da je situacija na terenu u Karlovačkoj županiji ozbiljna, ali pod kontrolom. Sve službe su konstantno na terenu, grade se nasipi, pune dodatne vreće s pijeskom i distribuiraju u ugrožene dijelove.

Dok su vodostaji Korane i Kupe u blagom porastu, evidentirano je između pet do deset poplavljenih stambenih objekata, a na području Duge Rese zabilježena jedna evakuacija. Zbog vode na kolnicima zatvorene su brojne ceste.

‘Vodni val na vrhuncu’

Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković rekao je iz Hrvatske Kostajnice, gdje je vrh vodenog vala, kako nikada nije bio “ovoliki front u Hrvatskoj napadnut” jer je kiša padala u cijeloj zemlji te da su ekstremno visoki vodostaji, ali da nigdje nasip nije popustio.









Imamo pet izvanrednih stanja od poplava, devet izvanrednih obrana, 17 redovnih obrana i 20 vodotoka je u različitim stupnjevima obrane gdje se provode mjere diljem Hrvatske, rekao je Đuroković u izjavi za središnji Dnevnik HTV-a. Naglasio je kako je više tisuća ljudi aktivno u Hrvatskoj Kostajnici, gdje se uspjelo sniziti razinu zaobalnih voda .

“Imamo vrh vodnog vala u Hrvatskoj Kostajnici. Vodostaj je dosegao plus 498 što je na granici do 500 centimetara. Čini se što se može. Uspjeli smo sniziti razine zaobalnih voda. Una ne može otići prema kućama. Imamo veliko procjeđivanje jer je Hrvatska Kostajnica star grad. Una izbija u ulice Hrvatske Kostajnice. Crpkama sve vraćamo i uz pomoć svih službi držimo situaciju pod kontrolom. Neke su kuće ugrožene. Nije moguće sve sačuvati, ali gledamo minimizirati štetu”, rekao je Đuroković

Ocijenio je da se nalazimo pred maksimalnim vršnim opterećenjima.









Korana i Kupa dosegle su vrijednosti – plus 845 centimetara. Ponešto centimetara još može narasti, ali to bi bio vrh vodnog vala. To su ekstremno visoki vodostaji. To je treći po visini vodni val u povijesti, rekao je generalni direktor Hrvatskih voda .

Istaknuo je kako se nije dogodilo nijedno puknuće nasipa te upozorio da su neke kuće izgrađene preblizu rijekama.

U Hrvatskoj je 4.100 kilometara nasipa i nigdje nasip nije popustio. Lokalne bujice su napravile probleme i imamo područja koja nisu branjena. Prilikom prostornog planiranja i gradnje tijekom prošlih desetljeća nije se baš brinulo na kojim pozicijama se određene kuće grade. Pokušavamo uskladiti gradnju kuća s obranama od poplava, ali neke su kuće preblizu rijekama, upozorio je Đuroković.

U Karlovcu Kupa i Korana i dalje u laganom porastu

Unatoč prestanku oborina, vodostaji Korane i Kupe su u laganom porastu; u 18 sati iznosili su po 844 centimetra pa je u Karlovcu na snazi izvanredno stanje obrane od poplava, što se proglašava kad vodostaj Kupe prijeđe 830, a Korane 780 centimetara.

U poplavljenoj Hrvatskoj Kostajnici Una i dalje prijeti kućama, iako se na nekim mjestima voda povukla desetak centimetara.

Zapovjednik Tigrova na prvoj liniji obrane u Kostajnici

Bojnik Marko Krpan, zapovjednik Bojne Tigrovi i zapovjednik snaga na terenu, kazao je da je od početka poplava angažirano sto ljudi. “Kontinuirano je 50 ljudi na terenu, a temeljna im je aktivnost punjenje vreća”, kazao je Krpan te istaknuo da propusti iz kanalizacije stvaraju najveći problem u Hrvatskoj Kostajnici.

U Petrinji je angažirano 200 ljudi. “Ukupno, na obje lokacije, procjenjuje se da je napunjena 61.000 vreća, a utrošeno je 645 kubika pijeska. Mi smo ovdje dokle god za to postoji potreba”, rekao je Krpan za Dnevnik.hr.

Prokomentirao je i najavu ministra obrane Marija Banožića da će vojnici dobiti dvostruke dnevnice. “Naravno da je to dodatni motivirajući faktor, međutim ljudi su motivirani za pomoć hrvatskom narodu. Ljudi bi i bez toga dali svoj maksimum”, rekao je Krpan.

“Pumpe pumpaju vodu nazad u Unu, no sve to djeluje kao Sizifov posao jer voda opet prodire nazad kroz kanalizacijske šahtove”, zaključio je Mikić.

Zapovjednik JVP Karlovac: ‘Ne vidimo kraj ovoj agoniji’

Vodostaji Kupe i Korane u Karlovcu su u porastu te su dosegnuli mjere izvanrednog stanja obrane od poplave, a noćas se ondje očekuje vrh vodnog vala. Una na dijelovima još uvijek raste.

Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Karlovac Miroslav Rade otkrio je da zečji nasipi na nekim mjestima mogu pomoći, ali da se građani pribojavaju noći i daljnjih porasta.

“Stižu nam rekordne brojke, službe nisu dorasle ovakvom obimu poslova pa smo zatražili županijske snage i državne. Vojska je napravila zečji nasip 1.200 metara. Očekujem da ću spavati večeras, ali ostale snage neće spavati. Treći dan se borimo s poplavama, sve najave su se nažalost obistinile. Rijeka Korana još raste, Kupa je u stagnaciji. Kišni dani su pred nama, prognoza je loša, ne vidimo kraj ovoj agoniji”, rekao je Rade.

DHMZ objavio nove vodostaje i kada će početi opadati

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) objavio je novu obavijest o visokim vodostajima rijeka. Upozoravaju da oborinsko razdoblje i dalje traje te da mogućnost daljnjih problema i dalje postoji. Dio vodostaja je još u porast, a smirivanje se očekuje krajem tjedna.

“Oborinsko razdoblje na području gotovo čitave zemlje traje i dalje, iako s nešto manjim intenzitetom, te nisu u potpunosti isključeni pojedinačni slučajevi oborina koji mogu uzrokovati daljnje probleme. Dosadašnja akumulacija oborina, te prognoza novih, kao i otjecanje s površine već potpuno zasićenog tla doprinose visokim vodostajima rijeka koji će se zadržati i sljedećih dana. Posebno treba istaknuti vodostaje Kupe i Korane u Karlovcu te Une u Hrvatskoj Kostajnici koji su dosegnuli mjere izvanrednog stanja obrane od poplave.

Kiša koja i danas (17. 5. 2023.) lokalno može biti obilnija naročito na području Gorskog kotara i Like može uzrokovati nove poplave. Zasićeno podzemlje u kombinaciji s novim oborinama i dalje može uzrokovati poplavljivanje krških polja.

U zadnjih tjedan dana (10. – 17. 5. 2023.) na nekim meteorološkim postajama zabilježene su iznimno velike količine oborina, a među deset najkišovitijih je čak šest na slivu Kupe na kojima je zabilježeno i preko 200 mm kiše, a to su: Ogulin (230.1 mm), Plaški (226.6 mm), Slunj (225 mm), Delnice (208 mm), Crni Lug (207 mm) i Bosiljevo (204.5 mm). Najveća količina oborine u proteklih tjedan dana izmjerena je na klimatološkoj postaji Gračac (472.2 mm), što je uzrokovala naglo podizanje vodostaja Zrmanje, Otuče i Une.

Rijeka Sava iz Slovenije ne donosi velike količine vode te su vodostaji Save do Zagreba u blagom opadanju, dok su nizvodno u porastu. Vodostaji do hidrološke postaje Crnac (tj. do ušća Kupe) imaju tendenciju blagog opadanja sljedećih dana. Obzirom da Kupa i Una donose iznimnu količinu vode Sava će nizvodno od njihovih ušća rasti narednih dana duž cijelog toka u Hrvatskoj. Otvaranjem ustave Prevlaka dio vode iz Save se preusmjerava i zadržava u retencijama Žutica, Lonjsko Polje i Mokro Polje kako bi rijeka Sava mogla lakše prihvatiti vode koja dolazi Kupom i Unom, te kako bi se time omogućio brži i lakši prolaz vodnog vala na kritičnim područjima.

Vodostaji Kupe i Korane u Karlovcu su u porastu te su dosegnuli mjere izvanrednog stanja obrane od poplave. Vrh vodnog vala u Karlovcu moguć je u tijekom sljedeće noći/jutra (17./18. 5. 2023.). Nizvodno od Karlovca su vodostaji u porastu te je i na hidrološkoj postaji Farkašić izgledan doseg mjera izvanrednog stanja obrane od poplave.

Vodostaji Une u gornjem dijelu sliva opadaju s tendencijom opadanja, no u donjem dijelu sliva još lagano rastu s tendencijom stagnacije do laganog opadanja. Una u Hrvatskoj Kostajnici je od jučer u mjerama izvanrednog stanja obrane od poplave, u kojima se bi mogli zadržati sljedećih nekoliko dana.

Vodostaji Mure do Goričana, Drave i Dunava su u porastu s tendencijom porasta uslijed oborina u susjednim zemljama. Iako su brojne hidrološke postaje na navedenim rijekama ušle u redovne mjere ili pripremno stanje obrane od poplava, na njima najvjerojatnije neće biti većih problema.

Sa smirivanjem vremenske situacije prema kraju tjedna smirivat će se i naši vodotoci sukladno njihovoj veličini, obliku, nagibima i građi utjecajnih slivova, udaljenosti pojedine lokacije od izvorišta, a i o samom tipu vodotoka.”

Nadljuskim naporima brani se svaki objekt

Dio centra Hrvatske Kostajnice je pod vodom. Nadljuskim naporima brani se svaki objekt.

Vojska pomaže u obrani od poplave, stiže pojačanje

Oko 150 pripadnika Hrvatske vojske pomaže u obrani od poplave na karlovačkom području koje je obišao i ministar obrane Mario Banožić.

“Na području Karlovca je u pripravnosti 150 vojnika. Njih 50 je sinoć aktivirano za punjenje vreća i gradnju nasipa na lijevoj obali Kupe. Od jutros je aktivno njih još 70. Znači 120 vojnika je na terenu, a 30 u pripravnosti. Napravili su 1200 metara zečjeg nasipa. Sukladno zaključcima sa današnje sjednice Stožera na teren izlazi još 50 pripadnika HV-a, kako bi ojačali obranu na još nekoliko lokacija”, izjavio je ministar.

Vojnici će, dodao je biti na terenu dok god je to potrebno.

Crveni križ: Najviše treba pitka voda

Hrvatska Kostajnica potpuno je poplavljena, rijeka Una došla je blizu kuća. Trenutno je vodostaj 497 cm i u posljednjih sat vremena je pao za centimetar. Poplavljene su brojne kuće, poslovni objekti. Vatrogasci, vojska, HGSS, Crveni križ su na terenu.

Ravnateljica Crvenog križa u Kostajnici Maja Bohm istaknula je da je trenutno aktivno 15 djelatnika ondje. Građanima najviše treba pitka voda, ističe. “Vršimo podjelu pitke vode u skladištu, a onima koji ne mogu, vozimo. Do nekih moramo pješice u čizmama ili čamcem”, rekla je.

Na sastanku Stožera zaključili su da su prognoze dobre i da vodostaj ne bi trebao rasti više od pet centimetara, no sve ovisi o kiši pa se ništa ne može sa sigurnošću reći. “Nadamo se da će vodostaj krenuti padati i da je najgore iza nas. Noć je duga, najbolje ćemo znati ujutro”, rekla je Bohm.

Božinović: Vodostaj iznosi 500 ovdje gdje stojimo

Potpredsjednik vlade Davor Božinović obišao je u srijedu u Mursko Središće, najkritičniju točku u Međimurju, gdje ugroza zbog visokog vodostaja Mure još uvijek nije prošla, a najavio je i kako bi uskoro u testnu fazu trebao ići projekt SRUK – sustav ranog upozoravanja na krize.

Kako je istaknuo Josip Grivec, načelnik međimurskog Stožera civilne zaštite, u Murskom Središću došlo je do izlijevanja Mure, ali ne u naseljima, a gradonačelnik Dražen Srpak pak je izjavio da su predviđanja Hrvatskih voda da će klimaks biti sutra navečer, s 1000 kubika protoka.

“Sad je protok 650 te računamo da će gotovo duplo ići još. Vodostaj iznosi 500 ovdje gdje stojimo, a rekord je bio 536, i to 2014. godine, s time da je onda bio puno niži protupoplavni zidić koji smo kasnije podigli na višu razinu i sad je situacija bolja”, rekao je Srpak.

Zatvoren Nacionalni park Krka – prvi put ikada zbog kiše

Zbog visokog vodostaja rijeke Krke prvi put u povijesti pojedini dijelovi Nacionalnog parka „Krka“ zatvoreni su za posjetitelje. Vodostaj na Skradinskom buku 16. svibnja 2023. iznosio je 254 cm, najveća zabilježena vrijednost otkad postoji mjerenje. Najviši vodostaj prije toga zabilježen je 7. prosinca 2005. – iznosio je 223 cm. Najniži vodostaj zabilježen je 3. listopada 1990. – iznosio je samo 5 cm.

“Zbog obilne kiše i velike količine vode koja se prelijeva preko staza, naši najposjećeniji lokaliteti, Skradinski buk i Roški slap, trenutno su zatvoreni za posjetitelje. Žao nam je zbog nastale situacije, ali sigurnost mora biti na prvom mjestu”, istaknula je ravnateljica Nacionalnog parka Krka Nella Slavica.

Dodala je da je do sada Nacionalni park za posjete bio zatvoren samo u vrijeme Domovinskog rata i tijekom pandemije koronavirusa i da je ovo prvi put da je zatvoren zbog obilne kiše.

Kupa se izlila u Karlovcu

Ministar obrane mario Banožić u posjetu je karlovačkom području. Izjavio je da je 120 vojnika na terenu a 30 ih je u pripravnosti. Napravili su preko 1200 metara zečjih nasipa, a ostaju na terenu dokle god će biti potrebno. Na teren će izaći još 50 pripadnika HV-a kako bi ojačali obranu na nekoliko lokacija.

Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković izjavio je kako se očekuje još kiše, još kojih 20 do 50 centimetara novih oborina te da je moguć drugi val. Posebno će se pratiti ogulinsko područje iako je tamošnja situacija sada dobra zbog toga što su ranije očistili Đulin ponor.

Kupa se izlila u karlovačkom naselju Selce i odsjekla je dio mjesta. Pune se vreće pijeska i slažu zečji nasipi.

Premijer Plenković vraća se u Hrvatsku

Premijer Andrej Plenković komentirao je poplave iz Reykjavika, gdje se održava summit Vijeća Europe.

“Mi ćemo se večeras zbog udaljenosti vratiti u Hrvatsku, priključit ću se članovima Vlade da vidimo situaciju na terenu. U petak, kada bude Vlada, imat ćemo jedno privremeno izvješće da vidimo što se u biti sve dogodilo i kako Vlada može pomoći onim krajevima koji su pretrpjeli štete ovih zadnjih nekoliko dana”, dodao je Plenković.

Vatrogasci iz drugih županija hitaju u pomoć Karlovcu

Zbog situacije na području Karlovačke županije gdje je na snazi izvanredno stanje obrane od poplava za vodostaje Kupe i Korane, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković donio je zapovijed o provedbi izvanredne dislokacije vatrogasnih snaga.

Upućeno je 15 vatrogasaca sa 5 vozila iz Bjelovarsko-bilogorske županije, 16 vatrogasaca sa 4 vozila iz Zagrebačke županije te 26 vatrogasaca sa 6 vozila iz Grada Zagreba. Na području Karlovačke županije kumulativno je angažirano 469 vatrogasaca sa 164 vatrogasnih vozila, a zabilježeno je 116 tehničkih intervencija.

Ravnatelj Civilne zaštite Damir Trut u srijedu je rekao da sustav zaštite od poplava nije zakazao, da se sve snage sustava bore kako bi pružile zaštitu od rekordno visokih razina padalina i bujičnih voda.

Rijeka Kupa u Karlovcu izgleda potpuno zastrašujuće, sudeći po snimkama. Njezin vodostaj nemilice se penje, pa tako iznosi 838 cm, izmjereno u 14 sati.

Klizište u Donjem Jesenju

U Karlovcu su aktivirane sve četiri rijeke. Poplava prijeti Ogulinu.

U mjestu Donje Jesenje kod Krapine otvorilo se klizište koje prijeti kućama. Stanovnici su evakuirani.

Stanje na područje Gračaca i Obrovca se postupno stabilizira i normalizira. Voda s poplavljenih područja se povlači, saniraju se štete. Vodostaj rijeke Otuče u Gračacu opao je za 130 centimetara, a rijeke Zrmanje u Obrovcu za oko 80 centimetara, javljaju iz Hrvatskih voda.

Božinović u posjetu Varaždinu

“Radi se o rekordnim vodostajima i situacijama s kojima se dosad nitko tko radi u sustavu nije susretao”, izjavio je Davor Božinović u Varaždinu nakon sjednice županijskog Stožera civilne zaštite. Rekao je kako “živimo u vremenu u kojem se osjećaju velike posljedice klimatskih promjena” te da će “ovakvih situacija biti sve više i zato odgovor države mora biti prevencija”.

Smatra da svatko mora dati svoj obol , te vlasnici nekretnina moraju smisliti način kako ih zaštititi od nepogoda.

Dramatično u Karlovcu

Na području Duge Rese u Donjem Mrzlom Polju, Zvečaju i Belavićima izlila se Mrežnica. Poplavljene su kuće, vikendice, dvorišta i polja. Vatrogasci ispumpavaju vodu iz objekata.

Čitatelj šalje dramatične fotografije iz kvarta Rakovac u Karlovcu. Korana je nadomak izlijevanja.

U Karlovcu moguć i drugi dodatni val

“Vodostaj Kupe u Karlovcu je i dalje u porastu. Daljnji porast ili stagnacija ovisi o oborinama. Njih će pasti dodatnih 20 do 50 milimetara što će utjecati na dodatni drugi val. Nažalost, dio kuća u poplavnom području je u kontaktu s vodom i tu će biti šteta”, izjavio je generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković nakon sastanka Stožera civilne zaštite Karlovačke županije.

“Popustili su neki privremeni nasipi, kao onaj na ŠRC-u Korana, pa je poplavio stadion. Tamo se u dužini od 1200 metara radi privremeni zečji nasip”, izjavio je glavni vatrogasni zapovjednik Miroslav Rade.

Vodostaj Korane i Kupe rastu, Hrvatska Kostajnica pod vodom

Prema mjerenjima u 11 sati, rijeka Korana kod Karlovca nalazi se na 834cm, što je 18 cm manje od rekorda iz 2015 godine kad je vodostaj iznosio 852cm. Kupa je na 833cm.

Velike probleme stvorila je rijeka Plitvica kod naselja Krkanca u Varaždinskoj županiji. Vodostaj Plitvice je 266 centimetara i na snazi je izvanredno stanje.

Vodostaj Une kod Hrvatske Kostajnice je 491 centimetar. Poplavljeni su i viši dijelovi grada, zatvorena je i cesta do graničnog prijelaza.

Vrgoračka polja jagoda pod vodom, berba obustavljena

Voda je poplavila sva tri vrgoračka polja, potpuno je poplavila nasade jagoda na otvorenom i ušla u plastenike tako da u nekoliko idućih dana ne postoji mogućnost berbe. Napadalo je preko 200 cm kiše što je potpuno neuobičajeno u svibnju, mjesecu kada na području Vrgorca gotovo nikada ne pada kiša.

Za nekoliko dana voda će se povući, ali postoji mogućnost truljenja jagoda pa će ih trebati tretirati zaštitnim preparatima čime se smanjuje kvaliteta proizvoda, rekli su poljoprivrednici iz polja Jezero kojima je voda ušla i u vinograde.

U Gospiću vodostaji rastu zbog jučerašnjih 60 litara kiše

Zbog 60 litara kiše, koja je jučer pala u Gospiću na vodom zasićeno tlo, danas rastu svi vodostaji, na dva se mjesta u gradu ispumpava oborinska voda s prometnica, a za sada se izlila jedino Bogdanica u Smiljanu, na lokaciji gdje je i inače za visokih vodostaja razlijevanje vode. Gacka je u porastu, kao i svi njeni pritoci. Prati se stanje i procjenjuje se da će biti poplavljeni dijelovi Kosinja, Gacke doline i Gospića.

Korana se izlila iz Korita

Korana u centru Karlovca polako se izlijeva iz svog korita, a jedina brana prije izlijevanja je mali nasip uz šetnicu.

Nakon Korane, i Kupa je premašila svoju gornju granicu te je i za ovu rijeku proglašeno izvanredno stanje u Karlovcu u 9 sati. Vodostaj joj je 831 cm i dalje raste. U Karlovcu je potopljen plato Športsko-rekreacijskog centra, vodom je okružen stadion NK Karlovca, Konjički klub Karlovac, te red od tri kuće uz Koranu kod drvenog mosta. Odsječen je vodeni akvarij Aquatika na samoj obali Korani.

Izlila se Kupa u Žažini: Nema vreća za dizanje nasipa, cesta presječena na više mjesta

Situacija u Žažini koja leži na rijeci Kupi, nije dobra, tvrde mještani.

Selo u općini Lekenik na više mjesta je presječeno. Kupa se izlila, poplavljene su vikendice u kojima nitko ne boravi.

Mještani se žale da u Žažini nema ni vojske ni vatrogasaca niti vreća za dizanje nasipa.

Karlovac: Pripremite se na moguće prodiranje vode!

Grad Karlovac u noći s utorka na srijedu je upozorio građane da zbog opasnosti od prodiranja vode u objekte sve vrijedne stvari stave na sigurno, električne uređaje na povišena mjesta te ukoliko bude potrebe, kontaktiraju povjerenike Civilne zaštite za dostavu vreća i bilo kakvu pomoć.

Župan zavapio

Varaždinski župan Anđelko Stričak objavio je potresne fotografije na Facebooku: “Poplavljene kuće, izlijevanje vode preko cesta, odroni, klizišta… strašno!”, napisao je.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović za sve je okrivio klimatske promjene, a ne ne izgradnju nasipa i neodržavanje riječnih korita. Podsjeća to na prošlu godinu kad se dio Hrvatske borio sa strašnim požarima, na što je premijer Plenković rekao: “Ne možemo se boriti s klimatskim promjenama.” Ipak, svjetske institucije govore da se možemo boriti protiv klimatskih promjena te se milijarde ulažu u tu borbu.

Šef vatrogasaca: Cijelu smo noć vani s vojskom

“Cijelu noć smo vani, zajedno s vojskom, vojska radi zečje nasipe na lijevoj obali Korane. ŠRC Korana je poplavljen. Sad se baziramo na nizvodno od Karlovca”, rekao je glavni vatrogasni zapovjednik JVP Karlovac Miroslav Rade za N1 televiziju.

Nakon što je u 24 sata palo 250 litara po kvadratnome metru, vodostaj rijeke Zrmanje u Obrovcu je u ponedjeljak ujutro dosegnuo 302 centimetra, što je 39 cm iznad dosad najvišeg vodostaja Zrmanje izmjerenog u tom gradu.

Situacija je teška i u Gračacu.

U utorak je najkritičnije bilo u Hrvatskoj Kostajnici gdje je proglašeno izvanredno stanje, a Una raste iz sata u sat.

Malo dobrih vijesti

Vodostaj Mrežnice noćas je padao te sad iznosi 441 centimetar. Kasno sinoć je izmjereno 459 centimetara.

Dobra je to vijest u moru problema i negative.