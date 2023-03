(FOTO/VIDEO) VELIKA EKSPLOZIJA U RUSKOM GRADU! Hitne službe na terenu, još se ne zna uzrok

Ruski mediji javljaju da je danas navečer u blizini grada Kolomne, jugoistočno od Moskve, odjeknula velika eskplozija.

Pozadina incidenta je još uvijek nepoznata.

Službe za hitne slučajeve stigle su u to područje.

Kolomna je na Rjazanjskoj linij Moskovske pruge, 116 km od Moskve.

#Russia on 🔥: Something big is burning in #Kolomna, just 85km southeast of #Moscow after an epic explosion. https://t.co/nibr3xCDqz pic.twitter.com/cvKg5fT5ec

— Igor Sushko (@igorsushko) March 2, 2023