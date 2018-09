(FOTO, VIDEO) Usprkos pokušaju sabotaže, narod na Markov trg povela ljutita učiteljica. Poslušajte što ima za reći!

Usprkos pokušaju sabotaže, prosvjed Sveopći narodni ustanak, najavljen za 17 sati je održan, a podržalo ga je petstotinjak građana nezadovoljnih katastrofalnom situacijom u kojoj se nalazi zemlja.

Od okupljenih na Tgru saznali smo šokantnu informaciju kako se organizator događaja, javnosti posve nepoznata udruga Antiglobalisti Hrvatske, uopće nije pojavio na prosvjedu koji organizira! Ovakav čudan ‘propust’ pokazatelj je da su plaćeni aktivisti fiktivne organizacije Antiglobalisti Hrvatske po nečijoj zapovjedi pokušali uništiti prosvjede. To im nije pošlo za ruku jer je situaciju preuzela građanska inicijativa Za bolju Hrvatsku.

“Ne znamo tko su Antiglobalisti Hrvatske, no stali smo uz njih da se udružimo protiv nepravde koja ubija ovu zemlju. Sve je trebalo početi u 12, no na trgu se pojavio iznenađujuće mali broj ljudi. Antiglobalisti se u 17 uopće nisu pojavili!Ne znam što se dogodilo, no dva puta sam se rasplakala jer se osjećam izdano. Na sreću, građani su se spontano pokrenuli i podržali prosvjed” ispričala nam je Maja, mlada aktivistkinja iz Zagorja.

Njene navode potvrdila nam je i Riječanka Jasna Vrhovac iz inicijative ‘Za bolju Hrvatsku – građanska inicijativa’.

“Ivan Gašo iz antiglobalista održao je govor tu na Trgu u pola četiri i dao petama vjetra. Nestao je skupa s ostalim Antiglobalistima. Prosvjed je sabotiran. Za prosvjed u 12 imali smo mikrofone. Sada nemamo ništa. Ovo je sprdačina. Gdje su ljudi, gdje su studenti da nas podrže? pa za njih se borimo”, ljutita je Jasna.

Članice inicijative Za bolju Hrvatsku spasile su prosvjed popevši se na rasvjetni stup na zagrebačkom Trgu bana Jelačića. Održale su spontane, iskrene govore i zaradile spontani pljesak i podršku okupljenih građana svih dobnih skupina.

Najemotivniji govor održala je Bernarda Jug, učiteljica iz Virovitice:

“Znala sam da je prosvjed u pet patka, no ipak sam došla. Bez obzira što nas je malo, mi se preko noći možemo pretvoriti u pola milijuna ako budemo složni! Da sam ja premijer ove zemlje, bila bih tu čitav dan da čujem što moj narod ima za reći. Ni jedan zatupnik nije došao! To je strašno. Zašto ne žele doći? Plenkoviću pa zar se ti bojiš svog naroda?”, govorila je učiteljica Bernarda.

“Nemojte da vas ovo obeshrabri! Ujedinimo se i organizirajno još jedan prosvjed! Treba probiti led! Mi ne znamo izraziti svoje mišljenje kao narod. Kao učiteljica znam da smo i mi učitelji za to krivi. Sustav je kriv i moramo ga mijenjati! Nemojte odustati. Nemojte da vas uvjere da su jači! Oni su hrpa jadnika. Pišite po Facebooku, samo se nemojte svađati oko gluposti! Oni se boje Facebooka. U Hrvatskoj imamo 168 stranaka. Ja nisam ni u jednoj. Što će narodu koji zbog iseljavanja broji jedva tri milijuna duša, 168 stranaka!? DA je Matija Gubec imao Facebook, zapalio bi Tahija. Ohrabrite se ljudi! Diužite se”, govorila je Bernarda, a okupljenu su joj pljeskali.

Nakon toga Bernarda i žene iz inicijative zZa bolju Hrvatsku povele su građane na Markov trg gdje su još jednom izrazili svoje nezadovoljstvo a potom se razišli.

Žalosna je činjenica da je na glavnom zagrebačkom trgu puno ljudi dokono sjedilo na kavicama i uživalo u pršutu na štandovima s hranom nego što je podržalo prosvjed.