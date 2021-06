(FOTO/VIDEO) UBIJENI PAR KOD ĐAKOVA SI PRIPREMIO GROB: Pogledajte što na njemu piše! Brat ubijenog otkrio detalje!

Autor: N.K

Jutros je policija dobila dojavu o dva mrtva tijela u automobila na parkiralištu mjesnog groblja u Viškovcima kod Đakova.

Kako Glas Slavonije neslužbeno doznaje od mještana, riječ je o muškarcu i ženi, sredovječnim supružnicima. Muškarac Antun G. je rodom iz Viškovaca, gdje mu je roditeljska kuća, u koju je dolazio s vremena na vrijeme, a na mjesnom groblju su mu sahranjeni i roditelji. Par je živio u Zagrebu.

Brat ubijen tvrdi kako je zvao rodbinu i govorio da će se ubiti.

Lijepo su živjeli

“Brat je između 10 i 11 sati zvao svu rodbinu i govorio je da će se ubiti. Bio sam u polju, kada sam se vratio, vidio sam propušten poziv od njega, pretpostavio sam da će me ponovo nazvati” ispričao je za 24sata brat preminulog muškarca.

“Ne znam što mu je bilo, odlazio sam k njima u Zagreb, imali su lijep stan i, koliko sam vidio, lijepo su živjeli”, dodaje.

“Zvao je tako i mog zeta. On je otišao i s njima se našao kod groblja. Htio je ući u auto, ali mu je moj brat rekao da ne ulazi jer strina spava. Bila je na suvozačkom mjestu, pokrivena. Zet je vidio da ima pištolj i rekao mu je da mu ga da, ali moj brat to nije napravio, već mu je rekao da ode kod pogrebnika s kojim je on sve riješio oko pokopa. Poslušao ga je, a kada se vratio k njima, našao ga je mrtvog”, ispričao je brat.









Prema neslužbenim informacijama, muškarac je ubio prvo ženu pa sebe.

*Savjetodavnu pomoć suicidalne i depresivne osobe mogu dobiti na više mjesta. U Republici Hrvatskoj postoji nekoliko brojeva telefona za psihološku pomoć:

Centar za krizna stanja i prevenciju suicida: 01/2376470 (radi od 0 do 24 sata)

Plavi telefon: 01/4833888 ([email protected])









Psihološki centar TESA: 01/4828888 ([email protected])