(FOTO/VIDEO) TAMO NEMA MIRA! Odjeknula snažna eksplozija, na ulicama Bagdada raspoređena vojska. Svjetski čelnici osudili napad dronom na iračkog premijera

Snažna eksplozija odjeknula je u centru Bagdada, izvijestio je danas televizijski kanal Alsumaria.

Kako navodi ta televizija, incident se dogodio u blizini oblasti al-Quarada u takozvanoj Zelenoj zoni, koja je strogo čuvana kao diplomatsko i vladino područje u Bagdadu, prenosi agencija Tass.

Detalji incidenta još uvijek nisu dostupni, dodaje ruska agencija. Irački premijer Mustafa al Kadhimi nije ozlijeđen u noćašnjem napadu dronom na njegovu rezidenciju u Bagdadu, priopćila je ranije danas iračka vojska. Njegova rezidencija nalazi se također u dobro utvrđenoj Zelenoj zoni u Bagdadu, a za sada nitko nije preuzeo odgovornost za napad.

Svjetski čelnici osudili su pokušaj atentata dronom-bombom na iračkog premijera Mustafu al-Kadhimija u nedjelju prije zore u Bagdadu, u novoj eskalaciji krize u Iraku. Nekoliko zemalja, među kojima Sjedinjene Države i Iran osudile su napad, prvi te vrste na Kadhimijevu rezidenciju.

Američki predsjednik Joe Biden je rekao da mu je “laknulo” što irački premijer “nije ozlijeđen” i tražio je da odgovorni za napad budu privedeni pravdi. Napad su osudili i britanski premijer Boris Johnson, kao i glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres.

Prema Kazimijevoj službi “propali pokušaj ubojstva” je izveden dronom-bombom na njegovu rezidenciju dok se on tamo nalazio. Na vlasti od svibnja 2020., Mustafa al-Kadhimi je odmah na Twitteru tražio da “svi ostanu mirni i suzdržani za dobrobit Iraka”.

“Moja rezidencija je bila na meti kukavičkog napada”, izjavio je u video snimci.

Napad za koji do sada nitko nije preuzeo odgovornost, dogodio se blizu mjesec dana nakon parlamentarnih izbora 10. listopada na kojima je Savez osvajanja, utjecajna koalicija bivših proiranskih paravojnika, izgubio veliki broj mjesta prema preliminarnim rezultatima.

#Iraq

Targeting the residence of the Prime Minister (Mustafa Al-Kazemi) with a booby-trapped drone inside the Green Zone in central Baghdad, with heavy gunfire.

(1/2) pic.twitter.com/oeAl5ZgJIn

— WORLD NEWS 2021 (@U2MS2) November 7, 2021