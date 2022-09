(FOTO/VIDEO) SUPRUGA ZELENSKOG U SUZAMA: Stigao je i Biden, svjetski moćnici opraštaju se od kraljice

Autor: M.P.

Američki predsjednik Joe Biden stigao je u Westminster Hall kako bi odao počast kraljici Elizabeti II.

Predsjednik je snimljen kako se pojavljuje na balkonu s pogledom na lijes kraljice Elizabete, zajedno sa svojom suprugom, prvom damom Jill Biden.

Mnoštvo ljudi pljeskalo je dok su se predsjednik i njegova supruga Jill vozili kroz vrata u zgradu parlamenta u njegovom ogromnom predsjedničkom automobilu poznatom kao ‘Zvijer’.





US President Joe Biden and his wife Jill have visited the Queen’s coffin at Westminster Hall ahead of the monarch’s state funeral tomorrow. Latest: https://t.co/8AFWhoW82a 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/d43u6BcYcl — Sky News (@SkyNews) September 18, 2022

.@POTUS signs a condolence book for Queen Elizabeth. pic.twitter.com/49EmZmxJQE





— Jeff Mason (@jeffmason1) September 18, 2022

Uzvratio je mahanjem okupljenima dok su ceste oko parlamentarnog trga bile zatvorene za promet i pješake. Ranije poslijepodne francuski predsjednik Emmanuel Macron napustio je parlament pješice sa suprugom.









Emmanuel Macron and French First Lady Brigitte pay respects to Queen https://t.co/zyAlDJfeXt via @MailOnline They have to be the coolest looking mourners so far! — Sarah Clift (@SarahClift10) September 18, 2022

Brojni strani čelnici stižu na sprovod

Strani čelnici i drugi dostojanstvenici viđeni su kako ulaze i izlaze iz zgrade uoči sprovoda kraljice Elizabete II u ponedjeljak ujutro.

Velikodostojnici i svjetski čelnici koji dolaze u Westminster Hall odati počast kraljici prolaze uglavnom nezapaženo od strane ožalošćenih koji prolaze pored njenog lijesa.

Prva dama Ukrajine Olena Zelenska i veleposlanik te zemlje u Londonu Vadym Prystaiko stajali su na platformi na istočnom zidu ove drevne dvorane.

Pognuli su glave i stajali u tihom razmišljanju nekoliko minuta dok je kasno poslijepodnevno sunce ulazilo kroz prozore.