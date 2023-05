(FOTO/VIDEO) SRBIMA JE DOSTA, ‘VUČIĆU ODLAZI!’ Krenula bitka za dušu Srbije, deseci tisuća ljudi na ulicama: Došao i princ Karađorđević

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Danas se održava treći po redu prosvjed ‘Srbija protiv nasilja’ u organizaciji dijela oporbe i građana.

Kako je ranije najavljeno, prosvjed je počeo u 18 sati ispred Skupštine Srbije. Nakon toga, okupljeni će prijeći most Gazela i otići do Ušća, do Brankovog mosta gdje će blokirati ulaz na most.

Novinari sprskih medija javljaju da se danas okupilo još više ljudi nego na protekla dva prosvjeda.





Prosvjed pratimo iz minute u minutu

20:50 Veselinović: Nećemo pozivati građane na prosvjed idućeg petka

Dobrica Veselinović iz ‘Ne davimo Beograd’ naveo je da neće pozivati građane da dođu na prosvjed ‘Srbija protiv nasilja’ idućeg petka petka, kada će biti održan i miting SNS. Isto je rekao i Aleksandar Jovanović Ćuta iz koalicije “Zajedno – Moramo”.

20:46 Razvijena velika zastava Srbije

20:14 Emotivna objava sestre Olivera Ivanovića

“Al vidiš, neko to odgore vidi sve,

"Al vidiš, neko to odgore vidi sve,

povlači te konce, igra se."





— Nataša Ivanović Ilić (@kokicanatasa) May 19, 2023

Oliver Ivanović bio je jedan od vođa kosovskih Srba i nekadašnji zastupnik u Skupštini Kosova koji je predvodio zastupničku skupinu Povratak. Slovio je za umjerenog političara koji uživao ugled međunarodne zajednice, a 1999. godine, kada je formirano Srpsko nacionalno vijeće, Ivanović je postao predsjednik njegovog izvršnog odbora za sjeverno Kosovo. S tog mjesta smjenjen je 2001. godine. Od 2008. bio je državni tajnik u Ministarstvu za Kosovo. Oliver Ivanović ubijen je 16. siječnja 2018. godine iz jurećeg automobila u Kosovskoj Mitrovici.









19:50 Deseci tisuća na ulicama Beograda

Novinari Nove.rs javljaju kako procjenjuju da bi na ulicama Beograda moglo biti oko 40 tisuća ljudi.

19:42 “Miriše na srpsko proljeće”

Jedan od transparenata koji je viđen u masi je i “Miriše na srpsko proljeće”.

19:35 Blokirana Gazela

Upravo je blokiran most Gazela.

U ovom trenutku obustavljen je saobraćaj na mostu Gazela, a građani pristižu iz pravca ulice Kneza Miloša.

19:30 Vučić na kontramitingu u Pančevu

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić večeras se obraća građanima na skupu u Pančevu. Ranije tijekom dana objavljeno je da Vučić otkazuje posjet Južnobanatskom okrugu, a time i obilazak Bele Crkve, Vršca, Alibunara, Debeljače i Barande zbog, kako tvrde u njegovom kabinetu, složene sigurnosne situacije na Kosovu. No, valja podsjetiti da seljaci protestiraju u Banatu i danas.

“Mnogi su pokušali sve da spriječe održavanje skupa, da spriječe okupljanje ljudi koji drugačije misle i da spriječe one koji samo vole svoju zemlju i žele joj pomoći kada je u nevolji. Naša se zemlja suočava s bezbrojnim poteškoćama, a one su ponekad vanjske, a ponekad iznutra”, rekao je Vučić na početku sastanka.

On je istaknuo da “nije slučajno” što su Albanci danas predstavili svog gradonačelnika u Kosovskoj Mitrovici i dodao da zemlje Kvinte za ove lokalne kosovske izbore kažu da su legalni.

“Nije dobio ni tri posto glasova. Kažu da je to u redu, to je normalno. Najmoćnije zapadne zemlje kažu da su izbori legalni. Zamislite što bi se dogodilo u Srbiji da na izbore izađe tri posto. Nekima je nezakonito i kad izađe 55 posto. Ovo sam rekao jer morate znati da ništa što se danas događa nije slučajno. Očekivali su da im Kosovo i Metohiju predamo na tacni”, rekao je lider naprednjaka.

Vučić je na ovom skupu ponovno optužio oporbu da je navodno “zlorabila tragediju”, odnosno masovne pucnjave u Srbiji.

19:03 Krenula prosvjedna šetnja ka Gazeli

Okupljeni su krenuli u šetnju niz Kneza Miloša.

18:56 Kako izgleda prosvjed iz zraka

N1 je objavio snimku iz dronam snimljenu na početku prosvjeda “Srbija protiv nasilja” u Beogradu. Ovo je screenshot snimke.

18:50 Na prosvjedu i princ Filip Karađorđević

Podršku građanima koji prosvjeduju dali su i princ Filip Karađorđević i njegova supruga Danica.

18:37 ‘Vučiću, ostavka!’

Organizatori pitaju okupljene podržavaju li smjene koje traže. Nakon svakog pitanja čuje se odobravanje gomile. Također, okupljeni viču: ‘Vučiću ostavka!’.

“Pozivam vas na blokadu Gazele i Brankova mosta jer Srbija mora stati da bi oni otišli”, čuje se s pozornice.

18:30 ‘Ni 5. oktobra nas nije bilo ovoliko’

Novinarka Biljana Lukić napisala je na Twitteru da “ima osjećaj da ni 5. oktobra nije bilo ovoliko ljudi’.

Bokte, imam utisak da nas ni 5.oktobra nije bilo ovoliko.

18:15 Zahtjevi prosvjednika

Prosvjedom se traži smjenjivanje članova Savjeta Regulatornog tijela za elektronske medije (REM), ministra unutarnjih poslova Bratislava Gašića, direktora BIA Aleksandra Vulina, gašenje tiskanih medija i oduzimanje nacionalnih frekvencija TV Pink i Hepi s kojih se, tvrde organizatori, ‘širi mržnja, nasilje i strah’. Traži se ukidanje emisija koje promoviraju nasilje.

18:00 Ljudi se okupljaju na nekoliko lokacija

Ljudi se skupljanju i u Pionirskom parku i na Trgu Nikole Pašića, a već jedan broj ljudi je ispred Skupštine. Policija osigurava skup, ima nekoliko pripadnika prometne policije, kao i više njih u civilu.

Brankov, trenutno. Prošle nedelje nije bilo ovoliko ljudi peške.

Brankov, trenutno. Prošle nedelje nije bilo ovoliko ljudi peške.

Da l je prevoz zakazao ili će biti baš baš baš mnogo ljudi, znaćemo uskoro

17:45 Policija krenula iz Novog Sada, stoje i oko Skupštine

Policija krenula ka Beogradu iz Novog Sada, kordon stoji i oko Skupštine.

Снаге система који није заказао:)) Пре сат-два на аутопуту, малочас иза Скупштине.

17:30 Brnabić optužila strane službe da stoje iza događaja u Srbiji

Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da sve što se u Srbiji događa nakon masovnih ubojstava u Osnovnoj školi “Vladislav Ribnikar” i selima u okolini Mladenovca, “direktno maslo stranih službi”.