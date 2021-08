(FOTO/VIDEO) PRAVI INFERNO: VATRA GUTA SVE PRED SOBOM, NE VIDI SE NI SUNCE: U Grčkoj neviđena katastrofa, ljudi bježali s otoka

Vatrogasci i stanovnici već se osmi dan bore s masivnim požarima na drugom najvećem otoku u Grčkoj dok ova zemlja prolazi kroz prirodnu katastrofu neviđenih razmjera, kako je to opisao grčki premijer Kyriakos Mitsotakis.

Dim i pepeo s otoka Evia, 200 km istočno od Atene, potpuno su zaklonili sunce i nebo obojali u narančasto.

Požar, koji je počeo 3. kolovoza, najveći je od stotine požara koji su protekli tjedan poharali Grčku.

