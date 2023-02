(FOTO/VIDEO) ORBAN ODBIO PLJESKATI ZELENSKOM! Gledao u pod, spremao papire: Drama dobila novi zaplet nakon jedne fotografije: Nije on jedini

Svi čelnici država članica Europske unije fotografirali su se s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim na kraju njegovog jučerašnjeg posjeta Bruxellesu.

Ukrajinski predsjednik ispraćen je pljeskom svih čelnika Europske unije osim jednog dok su pozirali za takozvanu “obiteljsku fotografiju”.

Snimka Zelenskog kako hoda prema grupi lidera koji stoje prikazuje trenutak u kojem je mađarski premijer Viktor Orban odbio pljeskati ukrajinskom lideru.

Viktor Orban refuses to applaud as Zelensky walks up for a photo with EU leaders in Brussels pic.twitter.com/w3uQYelLgr

Orban, koji je imao bliske veze s Vladimirom Putinom tijekom njegovog 13-godišnjeg premijerskog mandata, odbio je poslati oružje Ukrajini i nastavlja primati rusku naftu unatoč široko rasprostranjenoj europskoj zabrani.

Iako Orbanova prisutnost na samitu Europske unije govori protiv optužbi da je proruski nastrojen, on je u pitanju podrške Ukrajini imao određene rezerve, a neke od njegovih izjava nisu dobro sjele Zelenskom i njegovim zapadnim saveznicima.

Tako je govorio da je ‘Ukrajina ničija zemlja’, sugerirajući da je to ratna zona koja se ne može vratiti u mir, kao i da je ‘Zapad u ratu s Rusijom’.

U međuvremenu je isplivala nova snimka na kojoj se može vidjeti kako Orban praktično ignorira Zelenskog, ali i ostale lidere EU.

Pojedini premijeri su se grlili, smijali i rukovali s ukrajinskim predsjednikom, a Orban je samo sjedio za konferencijskim stolom, vadio papire i spremao se za sjednicu.

🤡 Orban pretends to be very busy just to avoid Zelenskyy. pic.twitter.com/6l3eXZIHFh

Scena u kojoj je Orban jedini koji ne plješće na društvenim je mrežama prozvana skandalom te potaknula spekulacije je li to slučajno ili namjerno.

Neki su komentirali da nije Orban bio jedini koji nije pljeskao, već su to bili i austrijski Nehammer i rumunjski Iohannis.

No, ubrzo je Orban objavio fotografiju na kojoj se rukuje sa Zelenskim, a državni tajnik za međunarodne komunikacije Mađarske, Zoltan Kovacs, priopćio je da će Mađarska nastaviti pružati humanitarnu i financijsku pomoć Ukrajini.

I on je podijelio fotografiju rukovanja Orbana i Zelenskog na marginama sastanka europskih lidera.

“Podržavamo trenutni prekid vatre kako bismo izbjegli nove smrtne slučajeve. Mađarska pripada mirovnom taboru”, rekao je Orban ukrajinskom predsjedniku, naveo je Kovacs.

.@PM_ViktorOrban following meeting with @ZelenskyyUA: Hungary will continue to provide humanitarian and financial assistance to Ukraine. “We support an immediate ceasefire to avoid further deaths. Hungary belongs to the peace camp.” pic.twitter.com/y9Rbwd9RWV

