(FOTO, VIDEO) ODVRATNO I NELJUDSKI: Mobitelom snimao policajku koja je pred njim UMIRALA, a video slao prijateljima!

Richard Pusey (42) iz Australije izjasnio se krivim nakon što je snimao i rugao se policijskoj službenici koja je umirala na mjestu nesreće.

Naime, na autocesti u Melbourneu, Puseyja su zbog prebrze vožnje zaustavila četiri policajca. No, kada su ga htjeli pritvoriti, svo četvero je udario kamion koji je skrenuo sa svoje trake. Na licu mjesta poginuli su policajci Lynette Taylor, Kevin King, Glen Humphris i Josh Prestney. Samo nekoliko metara dalje stajao je Richard koji je izbjegao nalet kamiona, a kada je vidio što se dogodilo, počeo je snimati policajce na mjestu strašne nesreće. Pritom se rugao policajki Taylor dok je ona bila prikliještena ispod kamiona.

“Evo vam na. Nevjerojatno, apsolutno nevjerojatno. Sve što sam želio jest da dođem doma i pojedem sushi”, rekao je Pusey policajki, što je snimila njena kamera na uniformi.

Vozač kamiona, Mohinder Singh Bajwa, izjasnio se krivim za četiri optužbe nesmotrene vožnje koja je uzrokovala smrt, piše BBC.

Breaking: Porsche driver Richard Pusey has pleaded guilty to the rare charge of outraging public decency after filming a dying police officer moments after she and three colleagues were fatally hit by a truck on the Eastern Freeway | @acooperjourno https://t.co/xmJtJ9MHqk

Pusey je uhićen u svom domu ubrzo poslije nesreće. Prvotno je bio optužen za prekoračenje brzine, posjedovanje droge i nesmotreno ponašanje. Međutim, policija je kasnije otkrila da je Pusey snimao nesreću i da je video podijelio s prijateljima.

Richard Pusey (42) priznao je krivicu za kršenje javnog reda i mira, kao i za uporabu droge te druga kaznena djela.

Sljedeće ročište mu je zakazano za 31. ožujka.

When Richard Pusey sped his Porsche 911 down the Eastern Freeway at lightning speed it set off a chain of events that would lead to the biggest loss of police lives since the time of Ned Kelly. https://t.co/paD0ycR4sI

The Porsche driver at the centre of the Eastern Freeway tragedy has pleaded guilty to filming four dying police officers.

But Richard Pusey hasn’t said sorry and now believes he should be rewarded by being set free from prison. @Eliza_Rugg9 #9News pic.twitter.com/LpPpA0jmvx

