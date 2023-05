(FOTO/VIDEO) NOVI VELIKI PROSVJED U BEOGRADU! More ljudi na ulicama: ‘Vučiću, odlazi!’, došao i princ Karađorđević

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Danas se održava treći po redu prosvjed ‘Srbija protiv nasilja’ u organizaciji dijela oporbe i građana.

Kako je ranije najavljeno, prosvjed je počeo u 18 sati ispred Skupštine Srbije. Nakon toga, okupljeni će prijeći most Gazela i otići do Ušća, do Brankovog mosta gdje će blokirati ulaz na most.

Novinari sprskih medija javljaju da se danas okupilo još više ljudi nego na protekla dva prosvjeda.





Prosvjed pratimo iz minute u minutu

19:03 Krenula prosvjedna šetnja ka Gazeli

Okupljeni su krenuli u šetnju niz Kneza Miloša.

18:56 Kako izgleda prosvjed iz zraka

N1 je objavio snimku iz dronam snimljenu na početku prosvjeda “Srbija protiv nasilja” u Beogradu. Ovo je screenshot snimke.

18:50 Na prosvjedu i princ Filip Karađorđević

Podršku građanima koji prosvjeduju dali su i princ Filip Karađorđević i njegova supruga Danica.

















18:37 ‘Vučiću, ostavka!’

Organizatori pitaju okupljene podržavaju li smjene koje traže. Nakon svakog pitanja čuje se odobravanje gomile. Također, okupljeni viču: ‘Vučiću ostavka!’.

“Pozivam vas na blokadu Gazele i Brankova mosta jer Srbija mora stati da bi oni otišli”, čuje se s pozornice.

18:30 ‘Ni 5. oktobra nas nije bilo ovoliko’

Novinarka Biljana Lukić napisala je na Twitteru da “ima osjećaj da ni 5. oktobra nije bilo ovoliko ljudi’.

Bokte, imam utisak da nas ni 5.oktobra nije bilo ovoliko. — Biljana Lukić (@BiljanaLuki) May 19, 2023

18:15 Zahtjevi prosvjednika

Prosvjedom se traži smjenjivanje članova Savjeta Regulatornog tijela za elektronske medije (REM), ministra unutarnjih poslova Bratislava Gašića, direktora BIA Aleksandra Vulina, gašenje tiskanih medija i oduzimanje nacionalnih frekvencija TV Pink i Hepi s kojih se, tvrde organizatori, ‘širi mržnja, nasilje i strah’. Traži se ukidanje emisija koje promoviraju nasilje.

18:00 Ljudi se okupljaju na nekoliko lokacija

Ljudi se skupljanju i u Pionirskom parku i na Trgu Nikole Pašića, a već jedan broj ljudi je ispred Skupštine. Policija osigurava skup, ima nekoliko pripadnika prometne policije, kao i više njih u civilu.

Brankov, trenutno. Prošle nedelje nije bilo ovoliko ljudi peške.

Da l je prevoz zakazao ili će biti baš baš baš mnogo ljudi, znaćemo uskoro 🙂 pic.twitter.com/1aJNzGec8R — Nikola Jovanovic (@PeckoPivo) May 19, 2023

17:45 Policija krenula iz Novog Sada, stoje i oko Skupštine

Policija krenula ka Beogradu iz Novog Sada, kordon stoji i oko Skupštine.

Снаге система који није заказао:)) Пре сат-два на аутопуту, малочас иза Скупштине. pic.twitter.com/p99kD8aIi2 — Ђорђе Вукадиновић (@djordjenspm) May 19, 2023

17:30 Brnabić optužila strane službe da stoje iza događaja u Srbiji

Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da sve što se u Srbiji događa nakon masovnih ubojstava u Osnovnoj školi “Vladislav Ribnikar” i selima u okolini Mladenovca, “direktno maslo stranih službi”.