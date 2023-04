(FOTO/ VIDEO) MILANOVIĆU PRED NOSOM IZBIO INCIDENT! ‘Nismo to očekivali, ispalo je jako ružno i nekorektno’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Tijekom boravka hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića i njegovog albanskog kolege Bajrama Begaja u zadarskim Arbanasima dogodio se neugodan incident.

Prvo je skandal izbio jer su čelnici gradske i županijske vlasti pod svaku cijenu htjeli izbjeći Milanovića, a onda je u dvorani Samostana Školskih sestara franjevki u Arbanasima, u trenutku intoniranja albanske državne himne, nekoliko djece u albanskim narodnim nošnjama razvilo zastavu „Velike Albanije”.

Kako piše Zadarski, u videu koji su snimili, vidi se reakcija službenog prevoditelja Baskima Fazliua koji je prišao mlađim pripadnicima albanske nacionalne manjine koji su mahali zastavama, te ih upozorio da prestanu mahati zastavom što su i učinili.





U razgovorima između predstavnika albanskog veleposlanstva u Zagrebu i Mjesnog odbora Arbanasi pri dogovaranja protokolarnih detalja, pojavila se formulacija po kojoj Bajram Begaj dolazi u obilazak albanske dijaspore, ali su iz Mjesnog odbora inzistirali na tome da Arbanasi nisu ni albanska dijaspora ni nacionalna manjina, već se nacionalno identificiraju kao Hrvati.

U jednoipolsatni program boravka dvojice predsjednika u Arbanasima, bili su uključeni i predstavnici albanske nacionalne zajednice iz Zadra.

Što se nalazi na spornoj zastavi? Uz likove albanskog političara Ismaila Qemalija i ratnog vođe Ise Boletinija, tu je i karta “Velike Albanije” koja obuhvaća i teritorij nekoliko međunarodno priznatih susjednih država, te natpis “Autohtoni”.

Predsjednik Mjesnog odbora: Ispalo je jako ružno

Zvonimir Rogić, predsjednik Mjesnog odbora Arbanasi koji je bio uključen u organizaciju dolaska dvojice predsjednika, očitovao se o nemilom incidentu. Rekao je da tijekom događaja zastavu nije vidio, već tek u novinama i na portalima.

“Odmah da kažem: u ime Mjesnog odbora i svih mještana Arbanasa ograđujem se od tog poteza, to nema baš nikakve veze s nama. Na bini su bile službene zastave Hrvatske i Albanije i to je bilo dovoljno. Čudi me da nitko iz predsjedničkih osiguranja nije reagirao. Ispalo je jako ružno, to nije bilo korektno. Sve je jasno, na dočeku su bili i u programu sudjelovali i pripadnici albanske nacionalne zajednice iz Zadra i mještani, a mi smo Arbanasi i Hrvati. Da smo primijetili tu zastavu, sami bismo je uklonili, nismo očekivali da se netko može tako ponašati i zloupotrijebiti naše gostoprimstvo”, rekao je.









Počasni konzul Albanije u Zadru Anton Dedaj također tvrdi da spornu zastavu nije vidio te da ne zna odakle se pojavila ta zastava.