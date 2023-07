(FOTO/VIDEO) Kaotični prizori kod Dubrovnika, gorilo cijelu noć: ‘Proširio se brzo, nošen jugom, još prijeti’

Autor: I.G.

Veliki požar planuo je u ponedjeljak navečer u Solinama u Župi dubrovačkoj i zaprijetio kućama, no vatrogasci koji su cijelu noć bili na terenu, a nastavljaju to biti i danas, uspješno su ih obranili.

Kako su stanovnici rekli za Dubrovački dnevnik, najkritičnije je bilo u Zavrelju.

“Požar se proširio jako brzo, zapuhalo je i on je uhvatio veliku površinu. Prijetio je kućama, no to je uspješno odrađeno i sada idemo prema vrhu. Zatražili smo dva kanadera za požar u Župi koji nam stižu. Požar je pomalo prešao granični vrh i to treba rješavati jer imamo iskustva s vraćanjem požara, što se često zna dogoditi. Nadamo se kako ovaj put neće,“ izjavio je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.





Dodao je kako su kuće obranjene, no kako je požar još aktivan i prijeti u istočnom i zapadnom dijelu.

Na terenu su DVD Župa dubrovačka, JVP Konavle, DVD Čilipi, Državna intervencijska vatrogasna postrojba Dubrovnik, JVP Dubrovački vatrogasci, JVP Dubrovačko primorje, DVD Putnikovići, vatrogasci ZL Dubrovnik.

Aktivirao se i požar iznad Malih žala, brzo se širio, ali on je jutros pod kontrolom i čuvat će se cijeli dan i noć.

“Tijekom noći se situacija postupno poboljšavala, stizali smo ga cijevima i sad je pod kontrolom, ali je velika površina i veliki broj vatrogasaca čuva požar,” kazao je Simović.

Na terenu su DVD Zaton, JVP Dubrovački vatrogasci, JVP Dubrovačko primorje i DVD Majkovi.