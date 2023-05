(FOTO/VIDEO) ISPLIVALE SNIMKE STRAVIČNO STRADALIH MATURANATA! Ovako je sve počelo: Veselo su mahali, a onda se dogodila kobna stvar

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Traktor s prikolicom na kojoj su se nalazili maturanti Srednje škole Mate Blažina, koji danas slave ‘Norijadu’, prevrnuo se kod Labina danas nešto prije 11 sati, na cesti između Labina i Prtloga.

Maturanti su se vozili nakrcani u dva kamiona i traktora do Prtloga, gdje su trebali nastaviti proslavu završetka školovanja, no, kako neslužbeno doznaje Istarski.hr, došlo je do otkazivanja kočnica na nizbrdici, što je uzrok nesreće.

Odmah je dojurilo pet kola Hitne pomoći, a liječnici su pružili pomoć stradalim učenicima. Svi su bili sretni što nema poginulih, a veliki dio ozljeda prouzročilo je oštro kamenje. Ozlijeđeni maturanti zbrinuti su u pulskoj Općoj bolnici i KBC-u Rijeka, a srećom, nitko nije životno ugrožen.





Osvanula snimka prije nesreće

Naime, kako je ravnatelj Srednje škole Mate Blažine Đani Žufić rekao za Jutarnji, običaj je tamošnjih maturanata da nakon proslave u školi idu prema Prtlogu gdje imaju privatnu proslavu. Tako je bilo i danas.

“Najprije su proslavili ispred škole u 9.30 sati, pa smo išli do gradonačelnika i onda su oni krenuli na svoju privatnu proslavu. Zadnjih 10 godina slave na ovaj način da s traktorom i prikolicom idu prema mjestu. Ovaj put su otkazale kočnice, kako smo čuli na terenu i dogodila se nesreća. Inače, na proslavi je trebalo biti 120 maturanata”, rekao je ravnatelj.

Na lokalnom 5portalu objavljene su fotografije i snimke veselih maturanata prije no što su krenuli slaviti zadnji dan srednje škole. Preko 180 učenika iz šest razreda, od kojih su 4 četverogodišnjeg usmjerenja, a dva razreda su trogodišnjeg usmjerenje, pripremili su slavlje kao u godinama prije pandemije.

Među ostalim, zabilježen je i polazak maturanata iz Srednje škole Mate Blažine, kada su krenuli u prikolici koju je vukao traktor i to prije teške nesreće.