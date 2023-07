(FOTO/ VIDEO) Danas gorio bus, jučer tramvaj: ZET-u baš i ne ide, zapalio se autobus u Zagrebu

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Jučer tramvaj, danas autobus, ZET-u se zadnjih dana nanizalo gorućih vozila.

Naime, danas se su oko 19:30 sati zagrebački vatrogasci imali intervenciju na Gračanskoj cesti jer se zapalio autobus ZET-a.





Kako se vidi na snimci koju je objavio Radio Sljeme, požar se već razbuktao.

Objavljena je i fotografija zgarišta nakon intervencije vatrogasaca.

Jučer se zapalio tramvaj

Podsjetimo, u srijedu poslijepodne se u Savskoj cesti u Zagrebu zapalio ZET-ov tramvaj zbog čega je došlo do prekida tramvajskog prometa od Vukovarske do Savskog mosta i to baš usred najveće prometne gužve kada brojni građani putuju s posla.

Do manje vatre je došlo na krovu kod lire, no nastala je samo materijalna šteta.

Zbog navedene situacije stvorila se kolona tramvaja, a promet je normaliziran nakon otprilike pola sata. Na snimci koja kruži društvenim medijima mogao se vidjeti dim iz krova dok su putnici u žurbi napuštali tramvaj.