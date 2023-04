(FOTO/VIDEO) BIZARAN USKRŠNJI OBIČAJ! ‘Ovo što radim moj je izbor: Ulice pune krvi, šokantni prizori po selima

Autor: I.G.

U malom gradu na Filipinima održava se ritual koji će vam izazvati drhtavicu. Deseci muškaraca, sa krunama od trnja na glavama i tkaninom koja im prekriva lice, hodaju bosi ulicama dok se bičuju štapovima od bambusa. Njihove leđa su izrezana i krv im curi niz tijelo, natapajući hlače i prska po promatračima koji stoje uz rub ceste.

Participants of the Senakulo, including Ruben Enaje, make their way to the crucifixion site in Brgy. San Pedro Cutud, San Fernando City, Pampanga @News5PH @onenewsph pic.twitter.com/a3EDqcyIo2 — JC Cosico (@JCCosico) April 7, 2023



Neki od sudionika hotimice padaju na tlo kako bi se dodatno bičevali. Potom, kad im krv prestane teći iz otvorenih rana, kožu im probijaju žiletima ili komadima stakla pričvršćenim na drvene štapove.

Update: Ipinako na sa krus ni Ruben Enaje na taunang gumaganap bilang Hesus, tuwing mahal na araw, sa burol ng Brgy. San Pedro Cutud San Fernando City Pampanga pic.twitter.com/QtyJAxFcWL — Noel Sevillano Talacay (@noeltalacay) April 7, 2023

Ovaj spektakl se po selima oko San Fernanda na Filipinima izvodi već desetljećima, iako je tradicija bila nakratko stopirana tijekom pandemije.









Prema pisanju Daily Maila, ovo je samo uvod u glavni događaj.

Filipinos nailed to crosses despite church objection#Philippines

Eight #filipinos were nailed to crosses to reenact #JesusChrist suffering in a gory #GoodFriday tradition that draws thousands of devotees and tourists to the Philippines despite being rejected by the… pic.twitter.com/K77x16g5UP — CHAUDHRY IMRAN ™💎 (@chimran55) April 7, 2023







U posljednjem činu ove predstave, trojica muškaraca glumci odjeveni kao rimski vojnici odvode na uzvisinu na kojoj dvojicu od njih vezuju za veliki drveni križ. Ove godine je čast da glumi Isusa Krista pripala Wilfredu Salvadoru, žilavom ribaru.

CROWN OFFERING. Flagellants hang their crowns on the cross after praying to honor their faith and suffering as part of the cultural practice on Good Friday. This is the same cross Ruben Enaje will use for crucifixion at San Pedro, Cutud, CSFP @rapplerdotcom pic.twitter.com/EC9oHWWd4R — Joann Manabat (@joannmanabat12) April 7, 2023

Nakon što ga prikuju čavlima na križ, oko glave mu zuji dron koji snima čitavu scenu, a uokolo su i turisti koji također slikaju i snimaju čitav događaj. Nakon nekoliko minuta, izvlače čavle iz Salvadorovih dlanova i stopala i spuštaju ga na zemlju.

[WARNING: SENSITIVE CONTENT] WATCH: Ruben Enaje (center), the “Kristo” of San Pedro Cutud, began his vow of having himself crucified during Holy Week in 1986. | @NAMercadoINQ pic.twitter.com/Vw7gI5YQJg — Inquirer (@inquirerdotnet) April 7, 2023

Zatim ga na nosilima odnose u medicinski šator na pregled prije nego što će ga pustiti da ode kući. Unatoč ekstremnim uvjetima ovog rituala, mnogi sudionici ga izvode zbog vjerskih razloga, a neki, poput Darena Pascuala (31), navode da to rade za svoju obitelj kako bi bila zdrava.

34TH CRUCIFIXION LOOK: Devotee Ruben Enaje, this year’s “Kristo” of San Pedro Cutud, performs his 34th re-enactment of the crucifixion of Jesus Christ in San Fernando, Pampanga, on Good Friday, April 7. #HolyWeek | 📷: Jam Sta Rosa/AFP pic.twitter.com/Cl57feejYr — Inquirer (@inquirerdotnet) April 7, 2023

“Bog mi daje fizičku snagu za razliku od drugih koji to ne mogu podnijeti. Ovo što radim, moj je izbor. Zahvaljujem Bogu što mi je podario drugi život”, rekao je Slavador.