(FOTO/VIDEO) Autobus izletio s autoceste! DESET JE POGINULIH, MEĐU NJIMA I VOZAČ. U VOZILU BILO I DJECE. Stižu kosovski ministri

Teška nesreća dogodila se u nedjelju u jutarnjim satima.

Kako su priopćili iz policije, jutros oko 6.20 sati, policija je zaprimila dojavu da se na autocesti A3, kod Slavonskog Broda (u blizini naplatnih kućica Slavonski Brod – zapad), na južnom kolničkom traku, dogodila prometna nesreća u kojoj je došlo do slijetanja autobusa.

Tijekom obavljanja očevida policija je utvrdila da se radi o autobusu kosovskih registracijskih oznaka, te da je u prometnoj nesreći poginulo 10 osoba, dok je više desetaka prevezeno na pružanje liječničke pomoći u bolnicu u Slavonskom Brodu. Poginulo je devet putnika i jedan vozač, a 44 osobe primljene su u bolnicu. 15 osoba je teško ozlijeđeno, a među povrijeđenima ima i maloljetnika.

U Slavonski Brod tijekom popodneva trebao bi stići ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman s kosovskom ministricom vanjskih poslova i njenim kolegama.

Zamjenik općinskog državnog odvjetnika Slavko Pranjić obavio je očevid na mjestu nesreće, javlja Dnevnik.hr.

“Prema do sada utvrđenim činjenicama, radi se o slijetanju autobusa na travnatu bankinu. Autobus je prometovao iz Frankfurta u Prištinu. Vozač autobusa je zatečen na mjestu događaja, u međuvremenu je uhićen, poduzimaju se druge dokazne radnje za pokretanje kaznenog postupka”, kaže Pranjić.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izrazio je u nedjelju sućut obiteljima poginulih u teškoj prometnoj nesreći kod Slavonskog Broda poručivši da je Hrvatska u mislima s građanima Kosova.

“Razgovarao sam s kosovskim ministrom obrane Armendom Mehajem i ministrom unutarnjih poslova Xhelalom Sveclom s kojima ćemo kontinuirano razmjenjivati dostupne informacije. Izražavam duboku sućut obiteljima poginulih u teškoj prometnoj nesreći koja se jutros dogodila kod Slavonskog Broda te brz oporavak ozlijeđenih. Hrvatska je u mislima s građanima Kosova”, stoji u Božinovićevoj objavi na Twitteru.

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman izrazio je sućut narodu Kosova i obiteljima žrtava tragične nesreće.

“Nazvao sam ministricu (Doniku) Gërvalla-Schwarz i prenio izraze sućuti narodu i obiteljima žrtava tragične nesreće autobusa koja se dogodila jutros u Hrvatskoj”, piše Grlić Radman na svom Twitteru, a u drugoj objavi dodaje da izražava nadu u brz oporavak ozlijeđenih te da je Hrvatska solidarna s Kosovom.

🇭🇷 and its people stand in solidarity with 🇽🇰 and all of its citizens. We are providing all the neccessary assistance to everyone affected.

— Gordan Grlić Radman (@grlicradman) July 25, 2021