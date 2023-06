(FOTO/VIDEO) Amerikanci se guše u zagađenju: Ne, ovo nije post apokaliptična montaža, ovo je New York danas! Vlasti poslale upozorenje

Autor: I.G.

Šumski požari koji haraju Kanadom već nekoliko tjedana uzrokuju značajno zagađenje koje se proširilo na velike dijelove Sjeverne Amerike. Više od 55 milijuna ljudi suočeno je s visokorizičnom kvalitetom zraka, a dim požara prekrio je neke od najvećih gradova, uključujući Toronto, Ontario, Quebec, New York i Connecticut.

BREAKING: Footage of the George Washington Bridge that connects New Jersey and New York City amid smoke from Canada wildfires.pic.twitter.com/d3FhjdRy6W — The Spectator Index (@spectatorindex) June 7, 2023



Najveći dio dima dolazi iz Quebeca, gdje je trenutno aktivno 160 požara. Kanadski ured za okoliš izdao je najstrože upozorenje za glavni grad Ottawa, označavajući kvalitetu zraka kao “vrlo visokorizičnu” za zdravlje ljudi. U Torontu i okolnim područjima kvaliteta zraka klasificirana je kao “visokorizična”.

Lower Manhattan via @EarthCam as we approach 2:00pm. Speechless. pic.twitter.com/EyoRBfHcsZ — New York Metro Weather (@nymetrowx) June 7, 2023

U Sjedinjenim Američkim Državama, Philadelphia je izdala crveno upozorenje i pozvala svoje stanovnike da ostanu u kućama. Posebno su osjetljive skupine poput starijih osoba, djece, trudnica te ljudi s srčanim i plućnim problemima izloženi ozbiljnim zdravstvenim posljedicama. Vlasti su preporučile izbjegavanje napornih aktivnosti na otvorenom te nošenje maski za one koji moraju biti vani.









The Statue of Liberty is seen shrouded in smoke from Canadian wildfires, as viewed from Brooklyn, New York. 06 June 2023. @StatueEllisFdn #CanadaOnFire pic.twitter.com/7UJHUyLiNu — Adam Gray (@agrayphoto) June 7, 2023









Javne škole u New Yorku i Washingtonu su otkazale sve aktivnosti na otvorenom zbog loše kvalitete zraka. Indeks kvalitete zraka (AQI) u Washingtonu dosegnuo je vrijednost od 182, što se smatra “nezdravim”. Prema grafovima koje je podijelio profesor Marshall Burke s Sveučilišta Stanford, ova situacija predstavlja najveći događaj takve vrste u posljednjih nekoliko desetljeća u New Yorku.

Current wildfire smoke event in NYC is off the charts relative to anything in past two decades. Here’s a chart showing daily PM2.5 from smoke back to 2006 versus today, averaged over pollution monitors in NYC. Last two days are remarkable. pic.twitter.com/28qkRC24gF — Marshall Burke (@MarshallBBurke) June 7, 2023

Problemi s vidljivošću uzrokovani dimom doveli su do kratkotrajnog zatvaranja zračne luke LaGuardia u New Yorku. Unatoč ponovnom otvaranju, postoji mogućnost daljnjih prekida letova. FAA (Savezna uprava za zrakoplovstvo) upozorila je da dim može utjecati na letove u sjeveroistočnom dijelu SAD-a.

Hey travelers, get the inside scoop on how today’s weather may affect your flight. Be sure to visit https://t.co/smgdqJN3td for general airport delays and get the details at https://t.co/teUeDe1gXx. #FAAWeatherSquad pic.twitter.com/Cl8cu3h45U — The FAA ✈️ (@FAANews) June 7, 2023

Američka Agencija za zaštitu okoliša (EPA) svrstala je veći dio sjeveroistoka SAD-a, uključujući New York i Connecticut, u kategoriju “nezdrave” kvalitete zraka, posebno za osobe s prethodnim respiratornim problemima. Indeks kvalitete zraka prelazi vrijednost od 200 u dijelovima istočne Pennsylvanije, New Yorka i Nove