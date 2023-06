(FOTO) ‘Ubojice’, cijeli grad pun poruka za Milanovića: Neugodni prizori za predsjednika

Autor: Dnevno.hr

U centru Zagreba su u tijeku noći, sa srijede na četvrtak, osvanuli natpisi na više lokacija, a kako se čini, reakcija su na izjave predsjednika Zorana Milanovića.

Tako se na nekoliko mjesta u Zagrebu može vidjeti kako piše “Milanović=Putin. Slava Ukrajini!” te “Milanović Jugoslaven! Za dom spremni!”.

Osim toga, osvanuo je i natpis na Dvorani Jehovinih svjedoka u Savskoj ulici “Ubojice! Milanovićeva i Putinova crkva”





‘Kijev je daleko, Moskva još dalje’

Podsjetimo, krajem svibnja Milanović je kazao kako ne želi u Hrvatskoj slušati poklič “Slava Ukrajini” te da između toga i “Za dom spremni” nema razlike.

“Mučim se kao Isus da stavimo pokliče poput ZDS-a sa strane. Ako nisi shvatio, ne mogu te preodgajati. No između ‘Za dom spremni’ i ‘Slava Ukrajini’ nema razlike. To je poklič najradikalnijih šovinista zapadne Ukrajine koji su radili s nacistima i pobili tisuće Židova, Poljaka… To ne želim slušati u Hrvatskoj. To što su se neki lideri navukli na to, ne zanima me. Neka izmisle drugačiji pozdrav. Neka maknu i Rusiju i Ukrajinu. Kijev je daleko, Moskva još dalje”, rekao je Milanović.

