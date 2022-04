(FOTO) U ŠTO SE PRETVORILO MLADOLIKO LICE ZELENSKOG! Postarao se, rat uzima svoj danak: Predsjednik Ukrajine trpi golem teret, nije lako upravljati državom

Otkako je počeo rat u Ukrajini, predsjednik Volodmir Zelenski pretvorio se iz političkog anonimca u figuru koja drži lekcije u svim važnim parlamentima svijeta i u čovjeka pred kojima je ogroman zadatak upravljanja zaraćenom zemljom.

Milanović, Plenković, dva su hrvatska premijera kojima je u četiri godine mandata gotovo posve posijedila kosa i vjerojatno nije slučajnost. Većina građana odradi osam sati na poslu i vraća se doma na odmor.

Premijeri, predsjednici, ministri, nemaju taj luksuz. To je posao bez radnog vremena i povlači ogromnu odgovornost, bez obzira obavljali ga više ili manje uspješno, ali zato su i sukladno tomu plaćeni.

Taj posao postaje nemjerljivo teži kada o vašem svakom potezu ovise životi ljudi i kada svakodnevno gledate horor koji se događa na terenu. Sve smrti, teške sudbine, svim tim kaosom mora upravljati predsjednik Zelenski i njegova administracija.

I ne čudi onda, da se i predsjednik Zelenski “postarao”. Njegovo lice obraslo je gustom crnom bradom, podočnjaci i bore ispod očiju, mrki pogled. Tako danas izgleda ukrajinski predsjednik. Djelomično, predsjednik Zelenski sigurno želi utješiti svoj narod i pokazati da je uz njih, pa je možda i prikladno da ne šeta okolo u skupocjenim odijelima. Pokazuje im da mu je stalo i da daje sve od sebe.

Možemo im samo poželjeti da sve skupa što prije stane, da se život vrati, a zemlja digne iz pepela. I taj teret, vjerojatno će pasti na njega, ali i na sve građane Ukrajine.

The toll of this war on President Zelensky – seen today and on Feb 14 pic.twitter.com/izGTdBkQxW

— Mia Farrow (@MiaFarrow) April 4, 2022