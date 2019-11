(FOTO) TUŽNA VIJEST ZA ZAGREPČANE: Ruši se legendarno okupljalište Sidro

Autor: Dnevno

Brodić na Savi – popularno Sidro, od danas više neće postojati. Naime, jutros je počelo rušenje ovog legendarnog mjesta, gdje su mnogima završavali (ili počinjali) najbolji izlasci.

Jedan od članova upravnog odbora Sidra – Ivan Stojanović rekao je za Večernji list: “Odlučili su da je to ruglo grada i da treba srušiti. Došli su u osam ujutro bez najave, bez papira, bez prava na žalbu. Imali smo jedan sat za iseliti. Nismo to očekivali i mislili smo da će se to dogoditi možda na proljeće, a ne sad iz čista mira. Trebali smo imati oproštajnu feštu, a sad se nismo stigli ni propisno oprostiti.”

Ispod te tužne objave ljudi su se opraštali od svog omiljenog mjesta:

“Ode dio naše ludosti i mladosti“, “Neee! Tu smo najbolja studentska jutra proveli…kakva šteta za buduće generacije..”, “Vrijeme je da se krene” se više nikad neće slušati isto :(“…