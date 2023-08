(FOTO) Turist u šoku zbog suludog računa u taksiju: ‘Toliko ne dođe ni avionska karta za pola Europe’

Brojne cifre tijekom turističke sezone izazivaju nevjericu, često se priča o famoznim kuglicama sladoleda, skupom piću i cijenama u restoranima, no ovaj račun u svakoj stavci nadmašio je većinu onih nad kojima su se ljudi dosad zgražali.

Jedan je korisnik Reddita objavio koliko je platio vožnju od Splita do zračne luke Split, što je udaljenost od kakvih 25 kilometara.

Na računu je vidljivo da je vožnja bila 14. kolovoza, dakle u ponedjeljak, a za famoznih nula kilometara naplaćeno je čak 151,10 eura, odnosno 1138,46 HRK.





Očekivano, komentari pljušte, mnogi navode da su jeftinije putovali zrakoplovom na destinacije u Europi.

“Toliko ne dođe ni avionska karta za pola Europe”, “Ja sam platio povratnu avionsku kartu za dvoje za Rim 110 eura i to u pola sezone. Ovo treba prijaviti i liku zabraniti daljnji rad u toj djelatnosti”, pišu korisnici Reddita.

“Zavezati ga za stup srama u Splitu i nek’ ga golubovi za*eru”, poručuju drugi.

‘Teleportirao ih je tamo’

Neki smatraju da je ovaj račun jedino moguć u Zvjezdanim stazama.

“Ako pogledamo vrijeme i udaljenost, jedini logički zaključak je da je to egzotično vozilo koristilo crvotočni pogon i kao takvo, uz već navedeno, ima cijenu kakvu ima”.

“Suluda cifra za put od nula kilometara koji traje dvije sekunde”.









“Teleportirao ih je tamo. Tehnički se nisu niti pomaknuli kada ih je teleportirao čarobnjak (taksist). On im daje skromnu cijenu za teleportiranje od dvije sekunde, a ovaj to stavlja na reddit i ismijava jadnog čarobnjaka koji nema niti za kruh. U kakvoj mi to državi živimo?”.









‘Ovo je još dobro kako je u Zadru’

Neki su podijelili vlastita iskustva s korištenjem taksi usluge na obali što ukazuje da preskupe vožnje nisu izoliran slučaj.

“Zanimljivo je kako se neke prodavače i obrtnike kažnjavalo za 40 centi, a taksiste se ne dira. Kako to?”.

“U Zadru na aerodromu kaže as ’40 eura do grada’. Reko molim, fala, bok. U roku 10 sekundi trči s drugog kraja stajališta kolega mu: ‘Može za 25, keš’. Teški kraljevi”.

“Ako sam išta naučila kroz svoje avanture s taksijima i vikend-rasporedom autobusa Liburnije Zadar, to je da ukoliko ne postoji opcija Bolt ili slična aplikacija, ili pješačim, ili čekam idući bus, pa makar to značilo cijelu noć lajat na Mjesec na nekoj klupici”.

“Obzirom da je u Zadru prije par dana bilo 100 eura za 6 km, ovo je dobra cijena”.

“Slična situacija sa mnom, Zadar Autobusni Kolodvor -> Zračna Luka. Čovjek naplatio 400 kuna. Rekao sam ‘alo majstore što ti je’, a on veli ‘OK, kad si naš, pola cijene’. Dao sam mu 100 i nešto, može zaboravit više da ću taksijem ikud tamo”.

‘Tko ti je kriv’

Ima i onih koji smatraju da su se ljudi morali informirati o cijenama prije nego što su ušli u vozilo.

“Tko ti je kriv. Mogao si pitati cijenu unaprijed. Za one koji nemaju para za taksi tu je autobus i pješačenje. Ako nemaš para nemoj na taksi”.