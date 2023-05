(FOTO) TRAJE ŽESTOKA BITKA S POPLAVAMA! Popustio nasip u Sisku! Pod povećalom i Petrinja: ‘Ne znamo što nam dolazi iz Karlovca!’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Diljem Hrvatske traju borbe s poplavama nakon što je nekoliko dana padala obilna kiša.

Kroz Karlovac je noćas prošao veliki vodni val, a rijeka Korana dosegla je razinu od 852 cm, što je povijesni rekord iz 2015. godine. Kupa je u laganom opadanju, a uslijed premještanja vodnog vala prema Sisku i Petrinji, danas bi moglo biti problema u pokupskom dijelu.

Izvanredno je stanje i na Uni u mjestu Hrvatska Kostajnica, gdje je vodostaj 489 cm. Prema novim informacijama, rast Une je zaustavljen, nakon što je jučer poplavljen centar grada.





09:20 Popustio nasip u Sisku

Kada prođe Karlovac, vodeni val tek će doći na područje Petrinje i Siska. Kupa je u Farkašiću, uzvodno od Petrinje, dosegnula 947 centimetara i na snazi su izvanredne mjere. Kako je iz Petrinje u HTV-ove Vijesti u 9 javio Boris Kanazir, vodostaj Kupe za sada je još dovoljno nisko da se preventivnim aktivnostima pokušava spriječiti bilo kakva šteta.

Javio je i kako je prema neslužbenim informacijama u Sisku popustio nasip uz Savu na jednom mjestu gdje je oštećen u potresu. “Voda se izlijeva, ali nije veliki dio stanovnika ugrožen, već samo Udruga za terapijsko jahanje i možda poneka kuća”, javio je Kanazir.

09:15 ‘Ne znamo što nam dolazi iz Karlovca’

Na petrinjskom području još uvijek je mirno.

“Kupa je ušla u to izvanredno stanje. Za nas to znači da će biti kod nas možda nekih manjih problema. Vidjet ćemo koliko će još rasti Kupa. Ona iz Farkašića do nas putuje desetak sati. U naredna 24 sata najbolje ćemo znati što će se događati u Petrinji”, rekao je zapovjednik JVP-a Petrinja Zvonimir Ljubičić.









Dodao je da je kod njih za sada sve mirno, što ga iznenađuje s obzirom na prijašnje godine, te da preventivno slažu vreće s obzirom na 2014. godinu i najavu velikih vodostaja.

“Ne znamo što nam dolazi iz Karlovca, vidjet ćemo što nam dolazi. Mi smo spremni, imamo pumpe velikih kapaciteta. Znamo koje su nam kritične točke. Nažalost, ne znamo što nam je potres učinio s tim koritom”, rekao je Ljubičić, dodajući da ne znaju hoće li ih dočekati nove rupe gdje će voda izbijati.

09:05 Vodostaji Korane i Kupe u padu









Nakon što je dosegla najveći vodostaj ikad, Korana je prestala rasti – ujutro je zabilježen pad za dva centimetra, pa je u 8 sati izmjereno 850 cm, a zadnji porast vodostaja Kupe zabilježen je noćas u 2 sata, a u 8 sati je izmjerena razina od 840 centimetra. I dalje traje izvanredno stanje obrane od poplava, koje se proglašava kad vodostaj Kupe prijeđe 830, a Korane 780 centimetara.

08:50 Plenković dolazi u Karlovac

Predsjednik Vlade Andrej Plenković posjetit će Karlovac i održati radni sastanak s ministrima, lokalnom zajednicom i nadležnim službama o daljnjim aktivnostima svih sastavnica sustava domovinske sigurnosti i civilne zaštite s ciljem pomoći stanovništvu i sprječavanja šteta zbog porasta vodostaja. Nakon sastanka Stožera civilne zaštite predviđene su izjave za medije a potom slijedi obilazak okolnih područja.

08:40 Mjere za sprečavanje nastajanja i širenja zaraznih bolesti

Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije je objavio mjere za sprečavanje nastajanja i širenja zaraznih bolesti među stanovnicima na zaraženom području.

Vodu za piće valja koristiti isključivo iz vodovoda ili onu koja je flaširana, upozorili su. Ne treba konzumirati hranu koja je bila u doticaju s poplavljenom vodom ili koja se otopila uslijed nedostatka električne energije. Treba konzumirati hranu koja je pakirana ili dobro termički obrađena i konzerviranu, naveli su iz Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije. Podsjetili su i na važnosti provođenja osnovne higijene tijela.

08:15 Gradonačelnik Kostajnice: Blago opadanje vodostaja, ali nastavljamo s radom

Gradonačelnik Hrvatske Kostajnice Dalibor Bišćan rekao je kako je protekla noć u tom gradu.

“Nakon izvanrednih mjera nastalo je izvanredno stanje koje su visoki vodostaji uzrokovali, procjeđivanje kroz tlo i zaobilazne vode koje su došle u ulice, ali ono što smo uspješno odradili u samoj borbi je smanjivanje same razine vode u ulicama naspram vodostaja u rijeci Uni”, rekao je Bišćan za Hrvatski radio.

“Cijelu noć ekipe dobrovoljnih vatrogasnih društava, Hrvatske vojske i podizvođača Hrvatskih voda radile su na dopunjavanju, to jest praćenja samog rada pumpi. Trenutačno imamo blago opadanje vodostaja. Možemo reći, nije tendencija opadanja i ovih zaobilaznih voda, tako da nastavljamo s radom kako ne bi došlo do opet povećanja u samim ulicama jer sada vidimo da obilne padaline uzrokuju laganim nakupljanjem, to jest procjeđivanjem i daljnji dotok vode, samo ne iz rijeke, nego iz okolnih brežuljaka ili viših terena”, rekao je.

Je li najgore prošlo za Hrvatsku Kostajnicu?

“Ja se nadam da je najgore prošlo, ali ovo je i dalje pola metra viši vodostaj od one situacije koju možemo nazvati izvanredne mjere, tako da je pred nama nekoliko dana borbi i održavanja jer pad je 1 cm. Ako ćemo gledati u satima, treba mu dva dana da dođe samo do izvanrednih mjera, što je 450, a već na 450 ugroza je svim objektima koji su uz sam tok rijeke Une, tako da ćemo nastaviti još nekoliko dana u samoj borbi i smanjivanju vodostaja u ulicama, a tek u utorak ili srijedu možemo očekivati da će se rijeka vratiti u svoje korito”, rekao je Bišćan.

07:45 HGSS izdao upozorenje: Život je važniji od imovine

HGSS je izdao upozorenje građanima na što obratiti pozornost kako bi sačuvali vlastitu sigurnost tijekom poplava.

“Zbog ozbiljnosti situacije nastale visokim vodostajem i mogućnošću novih bujičnih poplava, skrenuli bismo vam pažnju na nekoliko koraka za održavanje vlastite sigurnosti. Obratite pozornost na sljedeće upute za sigurno postupanje prije, tijekom i nakon poplave u vašem području: Ostanite sigurni, pripazite na vlastitu sigurnost i sigurnost svih ukućana, pratite upozorenja nadležnih na terenu, ne izlažite se nepotrebnom riziku, vaš život je važniji od imovine”, poručuju.

07:15 Oborine bi trebale stati

U četvrtak će biti još povremene oborine u unutrašnjosti, no pretežno u gorskom dijelu i na istoku zemlje. Bit će to neusporedivo manja količina od ove prethodnih dana. Duž obale četvrtak će biti pretežno suh, tek poslijepodne u dijelu Dalmacije može biti pljuskova praćenih grmljavinom.

Petak će biti pretežno suh, tek lokalno u unutrašnjosti će biti slabe oborine. Duž Jadrana će biti većinom sunčano. Potpune stabilizacije neće biti niti u danima vikenda. Treba računati na povremene pljuskove na kontinentu, kojih tijekom subote može biti i na Jadranu, prognoza je N1.

07:10 Niz cesta zatvoren zbog kiše i poplava

HAK javlja da su zbog vode na kolniku za sav promet zatvorene ceste:

DC1 Gračac-Knin (obilazak je državnom cestom DC59 Knin-Oćestovo-Bribirske Mostine);

DC36 Karlovac-Šišljavić (raskrižje Orlovačke i Rečićke ulice u Karlovcu, dionica Karlovac-Selce te u mjestu Koritinja), Donja Kupčina-Šišljavić i Gradac Pokupski-Lijevo Sredičko;

DC42 u Ogulinu i mjestu Oštarije;

DC47 Dvor-Hrvatska Kostajnica-Hrvatska Dubica;

DC503 podvožnjak u Biogradu;

ŽC2042 Cvetlin-GP Cvetlin;

ŽC2050 Beletinec-Podevčevo-Novi Marof;

ŽC2105 Pece-Završje;

ŽC2221 Marija Bistrica – Globočec (klizište);

ŽC2245 Sveti Martin na Muri;

ŽC3034 Luka-čvor Vrbovec;

ŽC3075 Samoborec-Peskovec;

ŽC3142 u Maletićima;

ŽC3149 Husje-Kobilić Pokupski;

ŽC31051 Pirakovec;

ŽC3156 Žažina-Mala Gorica;

ŽC3185 u Belajskim Poljicama;

ŽC3195 Gračenica Šišinečka i Donje Jame-Brikševina;

ŽC3219 u Desmericama;

ŽC3275 u mjestu Stankovac;

ŽC3144 u Donjim Stativama;

ŽC3143 u Levkušju;

ŽC3195 u mjestu Prekopa;

ŽC3223 u mjestu Dvorišće;

ŽC3229 Topusko-Maljevac u mjestu Bjeljavina;

ŽC3253 Košutarica-Mlaka;

ŽC3275 Stankovac-Slana;

ŽC5153 Gornji Kosinj-Bakovac;

ŽC5217 Dobroselo-Mazin-Bruvno;

ŽC5203 Dobroselo-Srb-Otrić;

ŽC6027 u mjestu Krupa;

LC25112 Stažnjevec-Željeznica;

LC25118 Ivanečka Željeznica-Prigorec;

LC25026 Goranec (odron);

LC25112 Gačice-Stažnjevec;

LC25020 Jelovec Voćanski;

LC25154 u mjestu Gabrinovec,

LC25172 u mjestu Dubravec;

LC31007 Šulinec-Novo Mjesto;

LC33086 u mjestu Skela;

LC33175 Matijević-Donji Dobretin;

LC34027 u Lipniku;

LC34099 u Hreljinu Ogulinskom;

LC34078 u Mrežničkoj Varoši;

LC63032 u mjestu Kijani;

LC34104 u Gerovu Tounjskom;

LC67203 Kotezi-Dusina;

LC67207 Vrgorac-Orah;

LC67209 Draževitići-Veliki Prolog;

LC Donja Kaniža-Lički Novi;

NZ590790 Smiljan-Novoselo.

Zbog vode na kolniku ili odrona vozi se uz ograničenja na cestama:

DC27 u Obrovcu zbog sanacije odrona vozi se jednim trakom, uz regulaciju semaforima;

DC227 u mjestu Banfi zbog klizišta vozi se jednim trakom, uz privremenu regulaciju;

DC47 između Jasenovca i Hrvatske Dubice zabranjen je promet za vozila čija masa prelazi 7,5t te se vozi uz ograničenje brzine od 40 km/h;

DC56 Benkovac-Skradin u mjestu Lišane Ostrovičke (zbog vode na kolniku);

DC60 u mjestu Čaporice (zbog odrona);

ŽC2219 Pila-Sljeme (zbog odrona);

ŽC3034 Vrbovec-Križevci između mjesta Vrbovečki Pavlovac i i Gornji Tkalec (zbog vode na kolniku).

07:05 Korana stagnira, dosegla je povijesni rekord

Korana u Karlovcu dosegnula je 852 cm i sad stagnira, time je dosegnula svoj povijesni rekord iz 2015.godine. Kupa je već u laganom opadanju, što pokazuje da je vrhunac vodnog vala prošao Karlovcem.

Iz Ravnateljstva civilne zaštite poručuju da je situacija na terenu u Karlovačkoj županiji ozbiljna, ali pod kontrolom. Sve službe su konstantno na terenu, grade se nasipi, pune dodatne vreće s pijeskom i distribuiraju u ugrožene dijelove.

Uz sve operativne snage civilne zaštite, angažirane su komunalne tvrtke i pripadnici Hrvatske vojske koji rade na aktivnostima obrane od poplava i raspoređuju se po potrebi na ugrožena područja u Hrvatskoj Kostajnici, Petrinji, Lekeniku, Dvoru i Hrvatskoj Dubici.

07:00 Može doći do poplavljivanja mjesta u pokupskom dijelu

Uslijed premještanja vodnog vala prema Sisku i Petrinji danas se očekuju problemi u pokupskom dijelu prema Sisku i Petrinji. Izvanredno je stanje i na Uni u mjestu Hrvatska Kostajnica, gdje je vodostaj 489 cm.