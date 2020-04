(FOTO) TKO ŠIŠA HRVATSKE POLITIČARE? Usporedili smo fotografije: Nakon mjesec dana, nekima je frizura i dalje postojana

U jeku pandemije koronavirusa, pate i naše frizure. Naime, zbog strogih mjera predstrožnosti, svi su frizerski saloni diljem Hrvatske zatvoreni već gotovo mjesec dana, pa su nam i frizure sukladno tome – kaotične.

No, ono što nas je zanimalo jest pitanje: tko šiša hrvatske političare? Naime, oni su uvijek uredno podšišani i lijepo isfrizirani, pa se sukladno tome nameće pitanje tko njih sređuje. Odgovor na to pitanje već smo tražili, no iz vlade nisu bili raspoloženi odgovoriti nam na naš upit.

Pitanje možda zvuči pomalo apsurdno, no ako malo bolje promotrite fotografije naših vladajućih, vidjet ćete da je “frizura postojana”, iako su frizeraji zatvoreni.

Pa tako premijerova izgleda kao da se, u mjesec dana, nije nimalo promijenila.

I frizura ministra Beroša odlično se drži s obzirom da je od prve i druge fotografije prošlo točno mjesec dana…

Iako je već mjesec dana stalno na terenu, moramo priznati da se ministar Božinović jako dobro drži. Izgleda odlično unatoč svim neprospavanim noćima koje su ga snašle…

Dobru frizuru ima i šef glavne oporbene stranke, Davor Bernardić.

Predsjednica Glasa Anka Mrak Taritaš također je nedavno bila isfrizirana, iako su već tada frizerski saloni bili – zatvoreni.

I glavna zagrebačka posvuduša, gradonačelnik Milan Bandić, također drži svoju frizuru postojanom.

Za neke znamo tko ih šiša

Iako za većinu njih ne znamo tko ih šiša, neki su takve privatne detalje otkrili javnosti. Naime, Mostov Miro Bulj nedavno je na Facebooku objavio fotografiju te je otkrio tko ga šiša. Miru je ošišao njegov sin Nediljko.

“Kaže mi sin Neno da će mi šišanje naplatiti po kvadratu. Jučer sam ja sinove ošišao. Ajme, slijedi osveta”, napisao je Bulj tada uz objavu.