(FOTO) TKO JE JOVANIN PLENKOVIĆ! Tajanstvena obitelj! Premijera čekaju milijuni u nasljedstvu: Zavirite u vilu obitelji Plenković!

Autor: Ivana Violić

Poželite li se kojim slučajem ovog ljeta od koronakrize i užurbanog životnog stila odmoriti na Jadranu, postoji mogućnost da ljetujete u obitelji premijera Andreja Plenkovića, točnije kod njegova strica Jovanina, vremešnog, ali vitalnog starca iz Svirča na otoku Hvaru, koji svoj otok nije napustio ni na pragu 90-ih. Prije nekoliko godina o njemu se pisalo kao o starcu koji obrezuje lozu i masline te krči vinograde, no osim toga, premijerov je stric poduzetnik pa tako u Vitarnji kod Jelse posjeduje vilu s apartmanima koje je moguće rezervirati preko raznih turističkih portala.

Apartmani se nalaze na manje od jednog kilometra od plaže Paklena, a objekt s vrtom svojim posjetiteljima nudi besplatan Wi-fi, opremu za roštilj i privatno parkiralište. Najbolje su ga ocijenili parovi premda u ponudi ima pet apartmana, od kojih jedan ima pogled na more. Na portalima na kojima se iznajmljuju Plenkovićevi apartmani solidno su ocijenjeni, no moguće je među recenzijama pronaći i kritike na račun loše kuhinje i kupaonica.

Obiteljske veze

“Neuredna kupaonica sa zahrđalim bojlerom, kuhinja je puna mrava, staro i prljavo posuđe, ploče za kuhanje kompletno ruzinave”, piše jedan komentator koji je prije dvije godine odsjeo kod Plenkovićeva strica, dok se drugi komentatori uglavnom slažu da je pozicija vile savršena. Premda njegov nećak upravlja državom, čini se da je Jovanin Plenković prilično nenametljiv starac koji se ne voli eksponirati.

U jednom od rijetkih intervjua objasnio je kako je on najstariji brat koji je prigrlio zemlju koju nije napustio ni u doba kada je kao mladić radio u Americi. U to je doba financijski pomagao obitelji pazeći da se sve ne potroši. Jovaninov brat, Plenkovićev otac Mario, sveučilišni je profesor koji danas živi u Sloveniji. Svoj zagrebački stan ostavio je nećakinji Ivani, no navodno se s time složio i Andrej Plenković koji ljeti rado svrati i u kuću strica Jovanina koji živi znatno mirnijim životom od premijerovih roditelja. Tako, primjerice, na makarskom Općinskom sudu premijerova majka Vjekoslava Raos-Plenković vodi spor s Makarankom koja je, uz premijerovu majku, tužila i njegova ujaka Marka Raosa te tete predsjednika Vlade. Riječ je o zemljišnim sporovima koji za Plenkovićevu majku nisu nepoznanica, u posljednjih nekoliko godina vodila je niz takvih zasebnih sporova čiji su epilozi uglavnom nepoznati.

Za razliku od strica Jovanina, stric Antun čovjek je za kojeg se u medijima znalo desetljećima prije nego što je njegov nećak postao predsjednik Vlade. Oni koji se Antuna Plenkovića sjećaju iz mlađih dana opisuju ga kao ljubitelja atraktivnih dama i kockarnica koji je karijeru izgradio kao turistički menadžer prolazeći kroz brojne hotelske koncerne. Na Bolu Plenkovića starijeg pamte po poslovima u Zlatnom ratu u koji je stigao kao iskusan hotelijer, na Bolu je bio i vlasnik ženskog teniskog WTA turnira, karijeru je gradio i u supetarskom Jadranu, a nekoliko godina prije toga i u Dalmacijaturistu.

Nije se Plenkovićev stric zadržavao samo na Jadranu, bio je on i u Zagrebu zamjenik direktora kultne Esplanade, gdje je među ostalim vodio odjel marketinga. Marketingom se bavio i u Zlatnom ratu, gdje je dogurao sve do pozicije predsjednika Uprave. Dok jedni njegovo doba na Bolu nazivaju zlatnom erom, drugi kažu kako u mjestu nije bio omiljen. Bez obzira na to, on je u to doba osigurao 50 milijuna maraka kredita koji je uložio u obnovu i uređenje hotelskog kompleksa u blizini čuvene plaže Zlatni rat.









Riječ je o hotelima Bretenida, Borak i Elaphusa. Pod njegovom palicom Bol je dobio niz turističkih sadržaja, u to su doba uređene šetnice, a osim toga, Bol je dobio prvi hrvatski all-inclusive family hotel Bonacu. S Plenkovićem je na Bol stizao Davor Šuker, kao najuspješniji hrvatski nogometaš, odlazili su onamo i brojni poslovnjaci, estradnjaci, ali i teniska elita jer je bio direktor i vlasnik bolskog ženskog WTA turnira na kojem su igrale vrhunske svjetske tenisačice, poput tadašnje zvijezde Kurnjikove.

Bio je i Plenkovićev ujak Marko Raos donedavno vrlo aktivan na makarskoj političkoj sceni, ondje je još gradski vijećnik, ali se prije par godina iščlanio iz HDZ-a. Paralelno s time ovaj direktor investicija Bluesun hotela u donedavnom vlasništvu Jake Andabaka dao je ostavku na mjesto predsjednika Odbora za prostorno planiranje i Odbora za statutarna pitanja objasnivši kako se razočarao donošenjem odluke o urbanističkom planu uređenja Glavice koja je, prema njegovim riječima, predviđala stihijsku gradnju mimo odluke Odbora za prostorno planiranje koji se borio za dvogodišnji moratorij na bilo kakve odluke.

Ogorčen zbog toga što se nije poštovao glas struke, Raos otkazuje poslušnost nećakovoj stranci te ostaje gradski vijećnik koji je u Skupštinu ušao kao drugi na HDZ-ovoj listi. Jedno se vrijeme govorilo da bi se Plenkovićev ujak mogao kandidirati za gradonačelnika Makarske, no on je navodno od toga odustao zbog toga što bi mu veze s Plenkovićem donijele više štete nego koristi. Štetu je ujak Raos umalo nanio premijeru u njegovu prošlom mandatu, kada je ušao u Upravno vijeće Parka prirode Biokovo. Zbog toga se premijerom, ali i ministrom Tomislavom Ćorićem bavilo Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa koje je utvrdilo da Plenković nije imao veze sa zapošljavanjem svojega ujaka, dok je u to vrijeme Ćorić tvrdio kako nije imao pojma da je riječ o ujaku njegova šefa Andreja Plenkovića.









Jedini nasljednik

Premda se znalo da je Ivan Maslać šogor premijera Plenkovića, on je prije nekoliko godina postao komercijalni direktor Zračne luke Dubrovnik, a to se također problematiziralo u medijskom prostoru te se podsjećalo kako je Maslać bio zamjenik pročelnika u eri bivšeg gradonačelnika Andre Vlahušića, dok je njegov šogor bio perspektivan europarlamentarac. U medijima se također spominjala i Plenkovićeva sestrična Nera Miličević, i to kada je postala voditeljica Hrvatske turističke zajednice u Njemačkoj, pa je i zbog toga predsjednik Vlade prijavljen Povjerenstvu za sprečavanje sukoba interesa. Baš kao što je Ćorić tvrdio da nije imao pojma da je Raos Plenkovićev ujak, tako je i bivši ministar turizma Gari Cappelli isticao kako nije znao da je “ta gospođa premijerova sestrična”.

Ti intrigantni medijski napisi, ali i obiteljske veze strica Jovanina, Plenkovića se ne dotiču, muku je mučio sa sudskim sporom za naknadu oko Kuće Plenković na splitskom Sukošanu koja je srušena da bi se napravila Orina uglovnica, o tome je Jovanin prije nekoliko godina govorio za Slobodnu.

“Dobi sam za kuću na četiri kata 6200 kuna odštete, i to na rate dvadeset godina. Umrit ću prije nego što mi to isplate”, govorio je Jovanin priznajući da je u Americi radio u industriji mesa po 15 sati dnevno.

“Od svaki sto kuna treba uložiti bar dvadeset i pet do trideset. To je moja poslovna filozofija! Tako sam ja radi i širi se. Ništa nikad Plenkovići nisu prodavali”, ispričao je Jovanin za Slobodnu, a tada je ujedno zaključeno da, s obzirom na to da nema svoje djece, njegov jedini nasljednik može biti upravo Andrej.