(FOTO) ‘TEKSTILNI GENIJE’ NA METI ISTRAŽITELJA! Mlađahni sin HDZ-ovca u problemima: Sumnja se da je muljao s covid testovima, kruže snimke luksuzne ‘pile’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Filip Mihalić je 2017. godine bio 18-godišnji maturant i, sudeći po tekstovima koji su o njemu tada objavljeni, pravi poslovni genije koji se u poduzetničke vode bacio još u srednjoj školi.

Tada je, još uvijek učenik iz varaždinske općine Gornji Kneginec, pokrenuo vlastitu modnu marku Buryen Clothing, a linija odjeće koju je prodavao izrađena je od pamuka otpornog na vodu i druge tekućine razvijene uz pomoć nanotehnologije.

Proizvodi poput novčanika, futrola za mobitele i narukvica izrađivali su se od egzotičnih materijala kao što je koža pitona i krokodila. Sve to zahvaljujući kooperantima iz Londona i Kine, u kojima su se nalazili pogoni i izrađivali finalni proizvodi.





‘Tekstilni genije’

Varaždinski maturant tada je medijima pričao kako je ekskluzivni zastupnik za tekstil s primijenjenom nanotehnologijom, a čiji je patent u vlasništvu njegove partnerske kineske tvrtke i Tehnološkoh instituta u Šangaju. Hvalio se kako je njihov tekstil otporan na kipuću vodu i ulje, koji u dodiru s materijalom samo kliznu niz odjeću.

Ako je bilo za vjerovati onome što je tada govorio, posao je pokrenuo još kao 16-godišnjak. Prvo je isticao kako je temeljito istraživao tržište, a proizvodnja je krenula prije godinu dana. Kupci su, naveo je, bili uglavnom iz inozemstva.

Čini se da mu je tadašnja suradnja s Kinom itekako koristila, jer šest godina kasnije, sada 24-godišnji Mihalić, sin bivšeg HDZ-ovog zastupnika, i dalje dobro zarađuje. No, ne više s tekstilom, već se bacio u zdravstvo.

Unosan posao s covid testovima, sve istražuje policija

Kako piše 24sata, na početku pandemije sklopio je unosan posao s državom koji je mjesecima meta istrage policije i USKOK-a zbog navodno krivotvorenih testova za koronu.

O čemu je točno riječ? Tvrtka Buryen, mladog Mihalića, uvozila je testove za koronu od licenciranog proizvođača iz Kine, tvrtke Xiamen Boson Biotech, da bi ih onda, sumnjaju istražitelji, počela krivotvoriti u Turskoj i prepakiravati u Varaždinu.

Naime, kako otkrivaju njegovi suradnici, nakon što su ti originalni i kineski testovi prošli validaciju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, napravljenu na 72 uzorka, u drugoj polovici 2022. naizgled isti testovi, u gotovo identičnom pakiranju, do Hrvatske više ne stižu iz Kine nego iz tvornice u Turskoj.









24 sata posjeduju materijale koji upućuju na to da većina sadržaja iz kutije s antigenskim testom koje Mihalić uvozi od druge polovice 2022. nije pakirana niti proizvedena u originalnoj tvornici u Kini nego u Istanbulu te jednom varaždinskom skladištu. Čini se da je mladom Varaždincu najveći problem bila proizvodnja odgovarajućeg štapića za testiranje, pa je on u Mihalićevu testnom kompletu zapravo jedini iz Kine.

Mladi Mihalić do 2020. godine sa svojom tvrtkom Buryen nije ostvarivao neku značajniju zaradu, no sve se promijenilo kad je s državom dogovorio unosne poslove s uvozom medicinske opreme, među njima i s uvozom covid testova. Spomenute 2020. godine Mihalićeva tvrtka završava s 442.000 eura prihoda, a sljedeću s čak 3,47 milijuna eura prihoda.

Vozi Lamborghini Huracan

Biznis je toliko dobro išao da je Filip nabavio luksuzni Lamborghini Huracan, koji može vrijediti najmanje 350.000 eura. Na TikToku se još mogu naći snimke mladića u jurilici s registracijama koje nose njegove inicijale.









Mihalić je u veljači 2020. osuđen zbog krivotvorenja novca, a nedavno je protiv njega podnesena prijava za prijetnje i silovanje, navodi 24sata.

Savjetnica Beroša: Oči su mi razrogačene!

Savjetnica ministra Vilija Beroša i medicinska sestra Snježana Krpeta u N1 studiju govorila je o problemima u zdravstvu, a na pitanje kako komentira sumnje da je mladi sin HDZ-ovca pod istragom zbog sumnjivih poslova s navodno krivotvorenim testovima za koronu, rekla je:

“Vjerujte mi, nisam stvarno čula o tome, bila sam na službenom putu jučer. Vidite da su mi se oči razrogačile. Ne mogu uopće vjerovati da netko to može napraviti. Ne znam što bih rekla. Ovo je pravna država, postoji policija, DORH, USKOK – neka sve istraže. Može biti sin ne znam koga, predsjednika države, saborskog zastupnika, takva ponašanja se trebaju u pravnoj državi sankcionirati”.

Državni tajnik Ministarstva zdravstva: Prvi put čujem za tog čovjeka

Državni tajnik Ministarstva zdravstva Tomislav Dulibić također je upitan za komentar ovog slučaja.

“Prvi put čujem za tog čovjeka, kada je krenula covid kriza mislim da je Ravnateljstvo civilne zaštite za robne razmjene to naručivalo, to se moralo validirati, ne sjećam se da sam čuo za tog čovjeka. S Ministarstvom zdravstva nema nikakve ugovore. Bila je korona kriza nije bilo opreme, testova, to su bili novi testovi, očito je netko lovio u mutnom, podržavamo da se to rasvijetli”, rekao je Dulibić.