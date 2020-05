(FOTO) TAJNI SASTANAK GENERALA I MILANOVIĆA: Nakon izjave o HOS-u stigla pomoć! Evo s kim se sastao

Autor: Dnevno

Jučer je predsjednik Hrvatskog generalskog zbora (HGZ) Pavao Miljevac poručio kako se hrvatsko društvo mora odmaknuti od tema ustaša i partizana, te svih simbola koji su karakterizirali prošle sustave, a međuostalim stao je u obranu predsjednika Zorana MIlanovića. To možda i ne čudi ako se uzme u obzir povijest Milanovićeva prijateljevanja s generalima.

„Mi u zboru dajemo puni pijetet ljudima koji su krenuli u obranu Republike Hrvatske pod oznakom HOS-a ali to je jedna duboka priča, nije to tako jednostavno, postoje oni koji su se borili, a postoji jedan stožer kojeg je u konačnici predsjednik Tuđman dao rasformirati“, rekao je Miljevac i nadodao kako se ovaj problem nakon 25 godina ponovno aktualizira za nečije interese.

Za Milanovićevu izjavu Miljevac je rekao da je nespretno rečena i izvađena iz konteksta zbog čega se predsjednik ispričao pa bi, kaže, tu trebalo stati, bez daljnjeg razglabanja, te zaključio da je vrijeme da se stane na kraj dijeljenju hrvatskog naroda na temelju ove teme.

Kao što smo već u nekoliko navrata pisali, Zoran Milanović prijatelj je i s generalom Čermakom te Gotovinom, a jučerašnji istup Miljevca samo je potvrdio prijateljstvo koje je već poznato otkako se pojavila fotografija na kojoj su Zoran Milanović, general Pavao Miljevac, general Marko Lukić te Milanovićev kum Joško Klisković, a zatečeni su na zajedničkoj večeri u jednom restoranu. U to vrijeme javnost se zabavljala i pitanjem finacira li Ivan Čermak Milanovića s kojim se veoma intenzivno družio i sastajao. Zanimljiva je veza generala Marka Lukića i Zorana Milanovića jer je Lukić menadžer uprave Visoke škole međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld, a Milanović je tada bio predsjednik Diplomatskog vijeća škole. Joško Klisović, Milanovićev kum, bio je dekan iste te škole. Predavač u istoj školi je i HDZ-ov Miro Kovač.

Nije to jedini Milanovićev ručak s generalima. Još otkako je Gotovina izašao iz Haag-a njih dvoje prijateljuju i to preko zajedničkog prijatelja Ante Kotromanovića. Gotovina i Kotromanović suborci su i prijatelji još iz rata. Kotromanović ga je čak uz podršku Milanovića posjetio u Haagu 2007. godine. U više navrata pisalo se o njihovom prijateljstvu te zajedničkim druženjima, a 2016. godine u zagrebačkom prestižnom restoranu Baltazar viđeni su svi troje. Sve to nije tajna, međutim u kontekstu novog razvoja događaja u vezi prepirke oko Milanovićeve izjave o ploči HOS-a, njegovo prijateljstvo s generalima i istup Miljevca indikativni su i impliciraju da Milanović u svemu ovome nije usamljen. Dio braniteljske populacije revoltiran je Milanovićevim ponašanjem, a zbog njegovih nedavnih izjava sve je preraslo u mržnju koja vjerojatno neće stati sve dok je on u uredu. Ipak, čini se da u braniteljskoj populaciji postoji i tiha potpora Milanoviću.