(FOTO) Svećenik posramio Vladu zbog privođenja HOS-ovaca: ‘Prekinimo to, dolazi nam sve manje branitelja’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Nakon svečanog programa obilježavanja 28. obljetnice VRO Oluja u Kninu, u crkvi Gospe Velikoga Hrvatskog Krsnog Zavjeta služena je sveta misa na kojoj su, među ostalima, bili premijer Andrej Plenković i članovi Vlade.

Fra Josip Gotovac, gvardijan i župnik u Kninu održao je govor nad kojim će se mnogi zamisliti, a nije se libio ‘oprati’ i Vladu. Spomenuo je i današnji incident u kojem je na samom ulasku u Knin privedena skupina od 20 članova Udruge 9. bojne HOS-a.





Oni smatraju, privedeni su zbog znakovlja HOS-a, policija tvrdi, zbog nepoštivanja prometne regulacije i odbijanja policijskog upozorenja.

Prozvao zbog privođenja HOS-ovaca: Prekinimo tu praksu

Kako je rekao fra Gotovac, svaka godišnjica Oluje nam vraća jake emocije ponosa i zajedništva kojeg smo imali nakon oslobođenja domovine.

“Hrvatska nije slijednica ni ustaškog nacizma ni partizanskog antifašizma, nego je stvorena u Domovinskom ratu. Vjerujem da je naša pobjeda izvojevana uz Božju pomoć i zajedništvo naroda”, rekao je svećenik te se osvrnuo ja incident s HOS-ovcima.

“Nije lijepo što se događa na proslavi današnjeg dana, svake godine dolazi sve manje branitelja, posjetitelja, mnogo je onih koji dođu ali moraju ostati iza prepreke, molim sve da prekinemo takvu praksu, jer upravo su u prvom redu branitelji omogućili da slavimo taj dan. Imamo svoju vlast, vojsku policiju, imamo sve institucije. Želio bih da proslava Oluje bude veselje bez ograda i podijeljenosti. Imamo pravo na to jer cijena kojom smo platili slobodu je visoka: 15 tisuća poginulih i nestalih, to je 300 autobusa punih ljudi. Zatim 402 djece, znači osam autobusa djece je poginulo”, opominje fra Gotovac.









“Uništeni su domovi i ekonomija, cijena je to naše slobode, zbog toga nemamo pravo biti nemarni, pa molim predstavnike Vlasti da u strateškim odlukama slušaju volju naroda kroz instituciju referenduma. Ističem najzaslužnije za stvaranje Hrvatske, mudro vodstvo na čelu s Franjom Tuđmanom, kardinala Kuharića, hrabrost branitelja i zajedništvo naroda. Svi smo vukli ista kola. Nije lijepo da se hrvatske branitelje spominje i stavlja u bilo kojem obliku u negativan kontekst, to su časni ljudi na koje je rat ostavio ožiljke s kojima oni žive. Ma tko što govorio, vaše zasluge su herojske. Nakon rata morali smo graditi i ono što su nam JNA i četnici porušili, narod neće zaboraviti cijenu koju je platio ratu u kojem smo pobijedili, ali nikoga ne mrzimo, molimo za svoje neprijatelje. No zbog visoke cijene slobode od napadača moramo tražiti iskreno kajanje i nadoknadu svekolike štete. Domovina i zajedništvo naroda, to je jedini put i budućnost, zaustavimo posjele. Neka nam dobrobit domovine i naroda bude na prvom mjestu, odrecimo se osobnih interesa i ja ne sumnjam da će doći vrijeme procvata naše drage domovine”, rekao je fra Gotovac i zaradio gromoglasan pljesak.









Mnogo ljudi je ustalo iz klupa i dugotrajnim aplauzom pokazalo odobravanje za ove ‘lekcije’ svećenika u Kninu.