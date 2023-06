(FOTO) Sumorni novi detalji o krhotinama podmornice, održana presica: ‘Nažalost, svi životi putnika su izgubljeni’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Robotsko vozilo na daljinsko upravljanje (ROV) u blizini Titanica otkrilo je polje krhotina unutar područja potrage za nestalom podmornicom Titan te je potvrđeno da dijelovi pripadaju navedenoj podmornici.

Svi su putnici poginuli.

Podmornica Titan, kojom upravlja američka tvrtka OceanGate Expeditions, počela je zaron u nedjelju ujutro po lokalnom vremenu. Izgubila je kontakt s brodom za podršku nakon što se približila najpoznatijoj olupini na svijetu u sjevernom Atlantiku.





Presica obalne straže: Katastrofalna implozija

Američka Obalna straža drži presicu.

“Jutros je plovilo broda Horizon otkrilo dijelove podmornice, pronašlo je još krhotina, u konzultacijama sa stručnjacima krhotine odgovaraju katastrofalnoj šteti, pošto je to utvrđeno obavijestili smo obitelji”, rečeno je na konferenciji za medije.

“Pronašli smo 5 dijelova krhotine, ostatci podmornice Titan. Pronašlo smo i prednji dio komore za pritisak, to je bila prva indikacija da je došlo do katastrofalnog incidenta. Potom smo pronašli i drugi dio komore koji je činio cijelu komoru za pritisak.”

BREAKING: A debris field has been discovered within the search area by a remotely operated underwater vehicle near the Titanic, the US Coast Guard has said. Latest here: https://t.co/L29qKaj8nR https://t.co/NC1lU675bd — Sky News (@SkyNews) June 22, 2023







Koje su šanse da izvuku tijela?

Izuzetno je teško okruženje na morskom dnu, krhotine odgovaraju katastrofalnoj imploziji podmornice, nemam odgovor na to kakvi su izgledi”.









Gdje je olupina u odnosu na Titanic?

“Nema krhotina od Titanica, nema dijelova olupine Titanica, od pramca je to na više od 200 metara, vjerojatno je došlo do eksplozije unutar podmornice”.

“Ovo se dogodilo u udaljenom dijelu oceana, s ljudima iz više zemalja, složen to slučaj istrage, vjerujem da ćemo pronaći odgovore na ta pitanja”.

Postoje li naznake da je faktor vremena odigrao ulogu u incidentu?

“Krhotine odgovaraju katastrofalnoj imploziji podmornice, nismo čuli nikakve znakove kvara, nastavit ćemo s istragom i da prikupljamo informacije”.

Treba li doći do promjena u standarda za takve podmornice?

“Znam da su brojna pitanja zašto se to dogodilo, i mi postavljamo takva pitanja, ovo je jako teško i opasno okruženje, ali pitanja o propisima koji se primjenjuju te standardima, siguran sam da će biti u fokusu budućih istraga. Sada samo fokusirani na prikupljanje informacija”-

Zvukovi koji su se čuli?

“Moram ponoviti da je okruženje jako složeno, ne izgleda i ne čini se da ima kakve veze između buke koju smo čuli i lokacije na morskom dnu, došlo je do katastrofalne implozije u podmornici”.

OceanGate: Vjerujemo da je posada nažalost izgubljena

OceanGate kaže kako vjeruje da su pojedinci na nestaloj podmornici “nažalost izgubljeni”

“Sada vjerujemo da su naš izvršni direktor Stockton Rush, Shahzada Dawood i njegov sin Suleman Dawood, Hamish Harding i Paul-Henri Nargeolet nažalost izgubljeni”, navodi se u priopćenju tvrtke.

“Ovi su ljudi bili pravi istraživači koji su dijelili poseban avanturistički duh i duboku strast za istraživanjem i zaštitom svjetskih oceana. Naša srca su uz ovih pet duša i svakog člana njihovih obitelji u ovom tragičnom vremenu. Žalimo zbog gubitka života i radosti koju su donijeli svima koje su poznavali.

Ovo je izuzetno tužno vrijeme za naše predane zaposlenike koji su iscrpljeni i duboko tuguju zbog ovog gubitka. Cijela obitelj OceanGate duboko je zahvalna nebrojenim muškarcima i ženama iz više organizacija međunarodne zajednice koji su ubrzali raspolaganje širokim rasponom resursa i tako naporno radili na ovoj misiji.

Cijenimo njihovu predanost pronalasku ovih pet istraživača i njihove dane i noći neumornog rada u potpori našoj posadi i njihovim obiteljima. Ovo je vrlo tužno vrijeme za cijelu zajednicu istraživača i za svakog člana obitelji izgubljenih na moru. S poštovanjem molimo da se poštuje privatnost ovih obitelji u ovom najbolnijem trenutku”, navode u priopćenju.

OceanGate: “We now believe that our CEO Stockton Rush, Shahzada Dawood and his son Suleman Dawood, Hamish Harding, and Paul-Henri Nargeolet, have sadly been lost.” @ABC Special Report is moments away. pic.twitter.com/IumSBMpHM2 — Gio Benitez (@GioBenitez) June 22, 2023

Krhotine su vanjsko tijelo podmornice Titan

Krhotine otkrivene unutar područja pretrage nestale podmornice vjerojatno potječu od vanjskog tijela podmornice, prema dopisu koji je pregledao CNN. Potraga za kapsulom posade broda Titan se nastavlja, stoji u dopisu.

Krhotine su se nalazile na dnu oceana, otprilike 500 metara od pramca Titanica, a locirane su oko 8:55 ujutro.

Stručnjak: To su dijelovi podmornice

Stručnjak za ronjenje David Mearns kaže da krhotine koje su pronađene uključuju “okvir za pristajanje i stražnji poklopac podmornice”.

Mearns je prijatelj putnika na Titanu.

“To znači da trup još nije pronađen, ali dva vrlo važna dijela cijelog sustava su otkrivena i to ne bi bilo pronađeno ako nije fragmentirano. Stoga, nešto stvarno loše se dogodilo s podmornicom”, naglasio je Mearns.

Suosnivač OceanGatea: Možda došlo do “trenutačne implozije”

Čovjek koji je suosnivač OceanGatea s nestalim pilotom podmornice Stocktonom Rushom rekao je za BBC News da je možda došlo do “trenutačne implozije” podmornice.

Guillermo Söhnlein bio je intervjuiran kad su stigle vijesti o pojavi krhotina u Atlantiku. Rekao je da postoji mogućnost da je došlo do katastrofe.

“Ono što znam je da je, bez obzira na podmornicu, kada radite na dubini, pritisak toliko velik na bilo koju podmornicu da bi, ako dođe do kvara, to bila trenutna implozija. Da se to dogodilo, to bi se dogodilo prije četiri dana”, rekao je.

Robotska vozila cijeli dan u akciji

Robotska vozila na daljinsko upravljanje (ROV) opremljena kamerama skeniraju dubine morskog dna tijekom cijelog dana.

Francuski su znanstvenici pustili vozilo na daljinsko upravljanje (ROV) koje može dosegnuti morsko dno i prenijeti slike na površinu. Victor 6000 također ima dvije mehaničke ruke koje mogu izvoditi iznimno delikatne manevre poput rezanja ili uklanjanja krhotina.

A debris field was discovered within the search area by an ROV near the Titanic. Experts within the unified command are evaluating the information. 1/2 — USCGNortheast (@USCGNortheast) June 22, 2023

Drugi snažni ROV, Juliet, stigao je iz Jerseya – prethodno je proveo oko 200 sati istražujući olupinu Titanica.

Američka obalna straža kaže da je ovo i dalje aktivna operacija potrage i spašavanja, iako su procijenili da je petero ljudi koji su nestali u podmornici ostalo bez kisika danas oko 13 sati.

Što bi moglo biti polje krhotina?

Ovo izvješće sadrži velika upozorenja. Može biti nešto, možda ništa. Ali američka obalna straža nije objavila mnogo tweetova u proteklih nekoliko dana, tako da bi to moglo biti značajno.

U razgovoru sa stručnjacima ovaj tjedan, mnogi su se zabrinuli da je Titan možda pretrpio katastrofalnu imploziju kao posljedicu kvara trupa.

Takav bi scenarij mogao objasniti krhotine. Ali, opet, ovo izvješće može ispasti ništavno. Morsko dno oko olupine Titanica prepuno je svakakvih krhotina, ne samo od samog velikog broda.