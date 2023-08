(FOTO) Stiže nevrijeme, dijelovi Slovenije pod vodom: DHMZ upalio alarme za pet regija, ‘budite na oprezu’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Stiže najavljeno nevrijeme, a meteoalarmi upaljeni su za cijelu Hrvatsku.

Doći će do postupnog naoblačenja s kišom, pljuskovima i grmljavinom, već ujutro na sjevernom Jadranu i u gorju, zatim i u središnjim krajevima, a do kraja dana proširit će se i na veći dio zemlje.

Pljuskovi i grmljavina mjestimice će biti jače izražen praćeni obilnom oborinom, jakim i olujnim vjetrom, ponegdje i tučom.





Vjetar u unutrašnjosti slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, uz izražene pljuskove na udare jak i olujan.

Na Jadranu umjereno i jako jugo, na sjevernom dijelu popodne u okretanju na sjeverozapadnjak i sjeverac i lokalno u jačanju. Najviša dnevna temperatura između 25 i 29, na istoku i u Dalmaciji od 30 do 34 °C.

Narančasto upozorenje za pet regija

Za zagrebačku, karlovačku, gospićku, riječku regiju izdano je narančasto upozorenje zbog obilne kiše, mogućih poplava i pljuskova s grmljavinom te jakim vjetrom.

“Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom”, upozorava DHMZ.

Za splitsku regiju izdano je narančasto upozorenje zbog izraženih pljuskova s grmljavinom.

Ostatak Hrvatske je u žutom zbog ponegdje jakog juga, a radi se obalnom području. I u osječkoj regiji na snazi je žuto upozorenje zbog mjestimice izraženih pljuskova s grmljavinom te moguće tuče.









Sloveniju pogodile poplave

Sloveniju su ponovno zahvatile oborine koje stvaraju lokalne probleme. Video i fotografije iz Komende pokazuju da su pojedini dijelovi naselja pod vodom, dok se u Medvodama apelira na stanovnike da ne izlaze iz svojih domova ako to nije prijeko potrebno.









U Kamniku su građani obaviješteni da je situacija vrlo ozbiljna i da hitne službe spašavaju živote.

“Ako ste ugroženi, sami se povucite na sigurno, ostanite kod kuće jer su sve ceste neprohodne”, priopćili su iz općine. Zbog opasnosti od poplava i odrona, u Kamniku je proglašena opća opasnost, pojedine ceste su neprohodne, a stanje se mijenja iz minute u minutu. Zbog proglašenog izvanrednih okolnosti danas ne rade dječji vrtići u općini Kamnik.

Portal Neurje.si objavio je da se u Komendi po drugi put oglasila sirena koja upozorava na poplave. Ujedno su objavili i video iz Mosta pri Komendi na kojem se vide razmjeri poplave.

Kako su nešto prije 6 sati priopćili vatrogasci, šire područje Komende je pod vodom, a ceste su neprohodne. “Molim vas, ostanite kod kuće i ne izlažite se opasnosti. Naše jedinice daju sve od sebe, trenutno su sve jedinice na terenu”, dodali su.

U subotu također pljuskovi s grmljavinom

I u subotu će biti umjereno do pretežno oblačno uz mjestimičnu kišu i pljuskove s grmljavinom, obilnije i izraženije u prvom dijelu dana, a lokalno je u Dalmaciji moguće i grmljavinsko nevrijeme.

Poslijepodne na Jadranu i predjelima uz njega smirivanje uz češća sunčana razdoblja, no i dalje ponegdje kiša i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, lokalno i jak, poslijepodne i zapadni. Na Jadranu umjeren i jak sjeverozapadnjak u slabljenju, na jugu u okretanju na jugo.

Najniža temperatura zraka od 14 do 19, na Jadranu od 18 do 23 °C. Najviša dnevna od 21 do 24 na kopnu, na moru između 25 i 27 °C.

Narančasti meteoalarm izdan je za kninsku regiju zbog mogućeg grmljavinskog nevremena s obilnom kišom, što je posebno važno ako se uzme u obzir da se 5. kolovoza u Kninu obilježava obljetnica VRO Oluja.