(FOTO) SRUŠIO MOST, PROPAO U RIJEKU I NESTAO! Misterij plavog kamiona potpuno zbunio policiju: ‘Mi smo na terenu, njega nema’

Autor: Dnevno.hr

Do nesvakidašnje nesreće došlo je, kako se čini, u četvrtak u Selnici.

Naime, pod težinom teretnog kamiona koji je preko njega prelazio, propao je drveni most na rijeci Krapini.

Policija izašla na teren, kamion nestao

Vozač je s teretnim kamionom kojim je prevozio drva prelazio drveni most, no most je pod težinom propao pa je kamiom jednim dijelom završio u rijeci.

Međutim, policija je također izašla na mjesto nesreće, no kada su došli, kamiona više nije bilo.

“Policajci su na terenu i kamiona nema”, kazali su iz PU krapinsko-zagorske za 24 sata.

Sve se, prema sadašnjim informacijama, dogodilo u srijedu. Policajci na terenu će prikupiti informacije i onda ćemo postupati na temelju toga, dodali su.

Fotografije su objavljene na Facebook stranici ‘Policija zaustavlja-Krapinsko zagorska županija’.