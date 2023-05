(FOTO) SRBIJA U KAOSU, A VUČIĆ BROJI ORUŽJE! Pregledao zolje, snajpere i mitraljeze: ‘Nikome se neće svidjeti što planiramo’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i ministar unutarnjih poslova Bratislav Gašić prisustvuju prikazu neregistriranog oružja koje su građani predali.

“Do jutros je prikupljeno oko 13.500 komada naoružanja, ponosan sam na ovu akciju i rezultate, to je važno zbog veće sigurnosti naših građana. Od više od 2.000 komada municije, 1.750 je ručnih granata i bombi i zolji, a to su ručni bacači koji služe za uništavanje tenkova. Imali smo i snajperske puške i mitraljeze”, rekao je Vučić.

Podsjetimo, nakon dva masakra u Srbiji, Vučić je najavio veliku akciju MUP-a i razoružavanje građana Srbije. Akcija je krenula 8. svibnja i traje do 8. lipnja.





Najavio drakonske mjere: Nikome se neće svidjeti što planiramo

Građani Srbije imaju priliku predati ilegalno oružje bez ikakvih posljedica i pitanja o porijeklu ili obveze da se legitimiraju.

“Ovo neće trajati tri dana. Do 8. lipnja ne smije biti represije, ona nastupa nakon toga. Ljudi kažu, nije pištolj taj koji puca, već glava. Ali znate, ako mu je glava takva, on to može učiniti. Puno je veća opasnost od automata nego od noža ili sjekire. Ovo je dobro za sve, posebno za majke i žene. Od 8. lipnja kreću represivne mjere i nikome se neće dopasti drakonske kazne koje planiramo uvesti”.

Vučić je komentirao i snimke s dva velika prosvjeda koja su se proteklog tjedna održala u Beogradu. Brojni građani izašli su na ulice kako bi u tihoj šetnji dali do znanja da im je dosta nasilja u Srbiji i za to krive prorežimske medije koji promoviraju nasilan i moralno upitan sadržaj kao i vlast koja to potiče.

“Nadao sam se da danas o ovome nećemo govoriti jer o našoj predaji oružja govori cijeli svijet. Čak i oni koji nas ne vole. Što se države i mene kao predsjednika tiče, imam obvezu poštovati svako okupljanje, bilo da se radi o petero ili pet tisuća ljudi, I ako se okupi više tisuća, bez obzira što su ih organizirale oporbene političke stranke, moje je da obratim pažnju na njihove zahtjeve i vidim što možemo učiniti. Mi poduzimamo ozbiljne mjere jer smo čuli vapaj majki i cijelog društva za sigurnošću- Imamo deset dana bez kaznenog djela, što nikad nismo imali. Idemo na hitan prijem 1200 policajaca, više psihologa, nove bolnice… To mi radimo. Što se zahtjeva tiče, ne možemo se dogovarati na ulici”, rekao je Vučić.