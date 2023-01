(FOTO) SPRIJEČEN POTPUNI UŽAS U NJEMAČKOJ! Policija na ulicu izvela ‘zvijer’ golog torza: U stanu pronađene smrtonosne supstance

U Njemačkoj je spriječen teroristički napad za koji je osumnjičen Iranac (32). U stanu u kojem je boravio s još jednom osobom pronađeno je puno smrtonosnih supstanci-

Stan 32-godišnjaka u gradu Castrop-Rauxel je pretražen tijekom noći, osumnjičenik je priveden, kao i još jedna osoba, priopćili su državni odvjetnik i policija, prenosi Deutsche Welle. Za sada još nije objavljeno u kojoj su fazi planovi za napad bili i je li već bio odabran cilj. Kao motiv se navodi islamizam. Njemački mediji javljaju da je druga privedena osoba njegov brat.

Prema navodima lista Bild, u policijskoj akciji su sudjelovali i djelatnici Instituta Robert Koch (RKI) kao stručnjaci za borbu protiv bioloških i kemijskih opasnosti. A na položaju su bili i službenici Saveznog kriminalističkopg ureda (BKA) te stručnjaci za deaktiviranje eksploziva. Iz BKA nisu željeli komentirati operaciju te su medije uputili na državno odvjetništvo.

Großeinsatz in der Nacht zu Sonntag (08.01.) in #Castrop-Rauxel. #Spezialeinheiten mit Schutzanzügen haben einen Islamistischen #Terroranschlag vereitelt. Zwei Männer konnten hierbei festgenommen werden. Die Ermittlungen dauern an. ➡️ https://t.co/WrFgvw8mFi pic.twitter.com/rqeixNEs0a

— nrw-aktuell.tv (@nrwaktuelltv) January 8, 2023