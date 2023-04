(FOTO) SODOMA I GOMORA! Dernek u Ritzu prije pucačine: Tučnjava, oskudno odjevene plesačice, dolari i šeici

Autor: Dnevno.hr/N.K

Luda zabava u noći s petka na subotu u klubu Ritz mnogima će ostati u pamćenju po brutalnom ubojstvu

Inače, zabava pod nazivom Sheikh‘s Legacy noćni klub pretvorila je u raskošni arapski svijet, kako navode na Instagramu.

Posjetitelje su pozvali da se pripreme za ludnicu, “uz nevjerojatni ples i vruće ritmove koje će sve držati budnima do jutra”. Na zabavi su nastupali ugledni DJ Zordan i Bruno Conti, a sudeći prema storyjima objavljenim na Instagram stranici kluba atmosfera je bila kao što inače biva u toj meki narodnjaka, vrelih žena i muškaraca iz određenih miljea.





I dok tvrde da im na kraj pameti nije bilo što bi se moglo dogoditi, dotad su se mogle vidjeti djevojke lica prekrivenih hidžabima i muškarci odjeveni kao šeici. Sa stropova kluba na kolutima su plesale razgolićene plesačice u šljokastim oskudnim kostimima prateći ritam glasne glazbe. Uz prskalice, vatru, dekorativne pampase i novčanice dolara koje lete klubom.

Probrana klijentela

Na takvu zabavu mogu ući ženske osobe starije od 19 godine i muškarci stariji od 21 godine. Raskoš, alkohol i tijesni kostimi, sve na jednom mjestu. Klub inače svakog vikenda organizira tematske zabave, a posljednje su bile pod nazivima Pretty girls, handsome boys, White not? i How to have fun.

Iako su se svi ludo zabavljali, fešta je na žalost završila tragedijom i smrću USKOK-u poznatog 41-godišnjeg Tomislava Sablje…

U subotu nakon ubojstva, o svemu su se oglasili iz kluba.