(FOTO) SNIJEG NAPRAVIO TOTALNI KAOS: Autoceste zatrpane, vjetar ‘baca’ prikolice. HAK apelira: Ne krećite na put ako ne morate

Autor: M.P.

Zbog olujnog vjetra i snijega trenutno nema slobodnog cestovnog pravca za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama iz smjera unutrašnjosti prema Dalmaciji, Rijeci i Istri te obrnuto, a preporuka je svima koji mogu da ne kreću na put.

Zbog orkanske bure za sav je promet zatvorena Jadranska magistrala (DC8) između Karlobaga i Svete Marije Magdalene.

Promet je dozvoljen samo za osobna vozila:

-autocestom A1 Zagreb-Split-Ploče između čvorova Sveti Rok i Posedarje

-autocestom A6 Rijeka-Zagreb, između čvorova Kikovica i Delnice

-Jadranskom magistralom (DC8) između Senja i Karlobaga

-državnom cestom Maslenica-Zaton Obrovački (DC54)

-na Paškom mostu.

Na autocesti Draga-Šmrika (A7) zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle (I. skupina vozila), a na Jadranskoj magistrali (DC8) između Bakra i Senja te lokalnoj cesti (LC58107) Križišće-Kraljevica dodatno je zabrana za dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II.skupina vozila).

Na Krčkom mostu zabrana je prometa za motocikle, prikolice za stanovanje, kamp prikolice s tri ili više osovina, kombi vozila visine preko 1,9 m, autobuse na kat i autobuse duplih osovina koji vuku prikolicu, osobna vozila koja vuku malu prikolicu s jednom osovinom.









Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama dok sva ostala vozila moraju imati zimsku opremu:

Lika:

DC1 Karlovac-Vaganac-Korenica-Udbina-Gračac-Knin

DC23 Kapela-Žuta Lokva-Senj

DC27 Gračac-Zaton Obrovački

DC25 Korenica-Gospić-Karlobag

DC42 u mjestu Poljanak

DC50 Lički Osik-Gospić-Gračac

DC52 Špilnik-Korenica

DC217 Ličko Petrovo Selo-GP Ličko Petrovo Selo

DC218 Užljebić- Bjelopolje

DC429 Selište Drežničko-Prijeboj

DC522 čvor Udbina-čvor Gornja Ploča

-sve lokalne i županijske ceste na području Korenice i Donjeg Lapca

-za sav je promet zatvorena ŽC5217 Dobroselo-Mazin-Bruvno.









Gorski kotar:

DC3 Zdihovo-Delnice-Gornje Jelenje- Kikovica (vozila se isključuju na autocesti Rijeka-zagreb na odmorištu Vukova Gorica u smjeru Rijeke i čvoru Kikovica u smjeru Zagreba)

DC32 Prezid-Delnice

DC42 Stubica-Ogulinski Hreljin

DC203 Brod na Kupi-Delnice

DC305 Parg-Čabar

DC501Gornje Jelenje-Oštrovica (DC8)-Meja

ŽC5034 Vrbovsko-Ravna Gora-Kupjak, ŽC5191 Sopač-Mrkopalj-Tuk, ŽC 5062 Kraljev Jarak-Fužine-Lukovo, ŽC5032 Crni Lug-Mrzle Vodice-Gornje Jelenje (DC3), ŽC5068 Hreljin-Zlobin-Fužine-Vrata, ŽC5030 Platak-Kamenjak

-ostale županijske i lokalne ceste na području Čabra, Delnica, Vrbovskog, Gornjeg Jelenja.

Vrijeme u Hrvatskoj danas

Pretežno oblačno s kišom, lokalno obilnom, a u Dalmaciji i izraženijim pljuskovima s grmljavinom. U gorju susnježica i snijeg uz stvaranje snježnog pokrivača, a snijega nošenog burom može biti na sjevernom Jadranu. Puhat će umjeren do jak sjeveroistočni i sjeverozapadni vjetar. Na Jadranu jaka i olujna, podno Velebita na udare i orkanska bura, na jugu jugo u okretanju na jugozapadnjak, prema otvorenom moru sjeverozapadnjak. Najviša temperatura zraka uglavnom između 1 i 6, a na Jadranu od 8 na sjevernom do 16 °C na južnom dijelu.









Hrvatska sutra

U unutrašnjosti umjereno do pretežno oblačno, na istoku mjestimice s kišom, u noći i ujutro moguće i susnježicom, a u gorju snijegom. Poslijepodne lokalno može biti pljuskova kiše i snijega, a navečer smanjenje naoblake. Na Jadranu postupno razvedravanje, na jugu prijepodne uz više oblaka ponegdje kiša. Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeverozapadni, lokalno s jakim udarima. Na Jadranu će jaka, na udare olujna bura i sjeverni vjetar postupno slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka od -2 do 3, na Jadranu od 4 do 9 °C. Najviša dnevna uglavnom između 5 i 10 u unutrašnjosti te 10 i 15 °C na obali i otocima.