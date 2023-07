(FOTO) ‘Slavoniju poharala oluja, pa onda Plenković’: Pale teške riječi, a onda buknula neviđena svađa. Kapulica se sav uspuhao

Autor: Dnevno.hr/M.P.

U Saboru frcaju iskre, ne samo na izvanrednoj sjednici o plinskoj aferi, kada je sabornica skroz puna, već i tijekom slobodnih iznošenja stajališta, koje je većina zastupnika iskoristila za pauzu te napustila klupe.

Ostala je tek nekolicina onih koji su željeli iskoristiti svaku priliku za govor.

Među njima je i Stipo Mlinarić Ćipe (Domovinski pokret), koji je odgovorio Gordanu Jandrokoviću na pitanje gdje je danas Ivan Penava te zašto nije na raspravi.





“Ivan Penava je dva dana bio u posjeti Kosovu, jučer je sletio u Zagreb po nevremenu, otišao je do svoje Slavonije koja je doživjela oluju svih oluja. Vjetar je napravio ogromne štete, danas je imao krizni stožer u naselju Sotin, okupio je sve relevantne firme koje pomažu ljudima na terenu. Ovim putem pozivam Banožića, što čekate, zašto ne šaljete inženjeriju HV-a u Slavoniju koja je poharana kao da je prošlo 100 tornada, a njihovu djecu ste vi iz HDZ-a potjerali po Irskoj i Njemačkoj, stariji ljudi žive sami i ne mogu sami popraviti krovove. Poharala je Slavoniju i svinjska kuga i Andrej Plenković svojim dolaskom i pričanjem bajki kako je projekt Slavonija uspio. Bravo majstore, uspio si, svaka čast, napravili ste pet kružnih tokova i to je sve. Slavonska sela od prve oluje nemaju struje. Ne znam što se Slavonija vama zamjerila. znam što se zamjerila SDSS-u, pokazali su to devedesetih kada su je tenkovima probali zgaziti u par dana, nije im uspjelo. Ne znam što je gore. Ti ljudi žive zaboravljeni od Zagreba, dođe jučer Plenković i počne pričati bajke, gdje su ga ljudi koji uzgajaju svinje konkretno pitali, nije znao odgovoriti niti na jedno pitanje”, rekao je Ćipe, na što je reagirao HDZ-ov Mario Kapulica.

Posvađali se Ćipe i Kapulica

Tražio je povredu poslovnika.

“Prvi dan nakon prve oluje Banožić je donio odluku o upućivanju vojske, a Plenković je odgovorio na svako pitanje”, rekao je Kapulica, što je naljutilo Mlinarića i tu je buknula prava svađa.

“To su te floskule, možda je to napisano, ali vam kažem da nema vojske na terenu. Krovovi su otkriveni, nema inženjerije na terenu da pomogne ljudima, odite sada tamo, popnite se na krov pa pomozite ljudima”, vikao mu je Mlinarić.









‘Jeli ste i pili nakon derneka, pa s velikim vođom sjeli u limuzinu’

Kapulica je otišao po opomenu, tražio je povredu poslovnika jer je silno želio odgovoriti zastupniku Domovinskog pokreta.

“Ne mogu vjerovati, jučer sam se vratio iz Slavonije, očito možete govoriti što hoćete, rekao sam prvi dan nakon prve oluje što je napravio ministar Banožić!”.

“Znam ja vrlo dobro da ste bili u Slavoniji, znam da ste nakon derneka sjeli, jeli i pili, ali da ste pomogli ljudima, niste. Sjeli ste s velikim vođom u crnu limuzinu i otišli”.









‘Nisam jeo, ja sam dijabetičar’

Kapulica se na to stvarno jako naljutio.

“Ja kao dijabetičar nisam ništa jeo cijeli dan, zašto lažete da smo mi gadovi koji u Slavoniju dolaze žderat i pit!”, vikao je HDZ-ovac i dobio treću opomenu te izgubio pravo govoriti na ovu temu.

“Prvo naučite hrvatski jezik i izgovoriti mi pravilno prezime. Vi dolazite tamo dva puta godišnje, jučer i 18.11. Sjednete, jedete i pijete pa odete, baš vas briga za Slavoniju, inače ne bi bila prva po iseljavanju”, završio je sukob Ćipe.

Dodajmo samo kako je ministar obrane Mario Banožić danas posjetio općinu Cerna te rekao kako je raspoređeno 250 vojnika HV-a te da je brzina reakcije ovisila o brzini reakcije Stožera.