(FOTO) SKROMAN ČOVJEK S INAUGURACIJE ZASJENIO MOĆNIKE: Milijuni pričaju o njemu! Promaknuo vam je briljantan detalj

Na današnjoj inauguraciji Joea Bidena mogli ste vidjeti velik broj skopocjenih odjevnih kombinacija. Brojni visoki dužnosnici, bivši i sadašnji, željeli su izgledati moćno i elegantno.

Baš zbog toga se među svima njima istaknuo američki senator Bernie Sanders i bivši kandidat za predsjednika. Njegova utrka za predsjednika je iz brojnih razloga propala, ali u politici je i dalje ostao. Nije skrivao ni svoju potporu Bidenu, pa je danas prisustvovao ovoj tranziciji vlasti.

Bernie kojeg mnogi doživljavaju kao simpatičnog čovjeka pokazao je danas kako je udobnost ipak na prvom mjestu zbog čega su fotografije njega s inauguracije preplavile interenet. Njemu je danas bilo važno da mu ispred Kapitola na inauguraciji bude toplo. Upravo u ovim trenucima slike njega kako nosi debelu zimsku jaknu preko odijela i pletene vunene rukavice obilaze svijet.

The pose. The mittens. The social distance. pic.twitter.com/kwHH7AzZY8









— Vulture (@vulture) January 20, 2021