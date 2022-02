(FOTO) SAD I LITVA POSLALE UKRAJINI JOŠ ORUŽJA: ‘Naši prijatelji ne spavaju!’. Evo što su sve dobili

Ukrajinski ministar obrane Oleksij Reznikov izjavio je u nedjelju da je Ukrajina od Sjedinjenih Država primila 180 tona streljiva za ukrajinske oružane snage.

“Naši prijatelji ne spavaju!” tvitao je.

🛫🛬 Two birds ➡️ defense aid from the 🇺🇸 ➡️ 180 tons of ammunition for @ArmedForcesUkr ! In total, we received 17 birds weighing almost 1,500 tons! Our friends are not sleeping! 🇺🇦🤝🇺🇸 @SecDef @StateDept @DeptofDefense pic.twitter.com/y7chf7vhw4

Ministarstvo obrane Litve priopćilo je da je baltička država također poslala obrambenu pomoć Ukrajini tijekom vikenda.

Ministar obrane Arvydas Anušauskas rekao je u nedjelju da pomoć uključuje “protuzračni raketni sustav Stinger”.

Veleposlanstvo Litve u Kijevu objavilo je fotografije obrambene pomoći unutar zrakoplova C-17, na kojima se vidi da su poslana i vozila. Veleposlanstvo je priopćilo da pomoć uključuje i zaštitne prsluke.

Reznikov se zahvalio na toj isporuci na Twitteru, ističući da je sadržavala Stingere – prijenosni protuzračni obrambeni sustav koji kopnene trupe mogu koristiti protiv zrakoplova.

Dodao je da su ukrajinski i litvanski odnosi “vrlo bliski i traju stoljećima”, prenosi CNN.

Stingers ✅ Thanks to the @LithuanianGovt, Lithuanian people&personally to great friend of 🇺🇦 @a_anusauskas for the aid! Ukrainian & Lithuanian relations are very close&have lasted for many centuries. I appreciate our centuries-old friendship&strength support of each other!🇺🇦🤝🇱🇹 pic.twitter.com/zf8sNj9Oe7

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 13, 2022