(FOTO) RUSI TVRDE ‘POGOĐENI SMO!’ Šire se fotografije crnog dima i vatre

Spremnik goriva u ruskoj Belgorodskoj oblasti na granici s Ukrajinom zapalio se nakon granatiranja u subotu, rekao je guverner pokrajine.

Već od samog početka invazije na Ukrajinu 24. veljače, ruske pogranične pokrajine optužuju Ukrajinu za gađanje dalekovoda i spremnika s gorivom.

Kijev se još nije oglasio o posljednjem slučaju.

“Imamo još jedno granatiranje. Jedna od granata je pogodila naftni terminal u okrugu Belgorod. Hitne službe se već bore s požarom. Ne postoji opasnost od širenja požara”, objavio je guverner Belgorodske oblasti Vjačeslav Gladkov na društvenim mrežama zajedno s fotografija plamena i crnog dima.

Lokalna hitna služba je rekla da se jedan od 10 spremnika s preostalim dizelskim gorivom zapalio, javlja TASS. Gladkov je kasnije rekao da je požar ugašen.

Ruski dužnosnici su u četvrtak rekli da su ukrajinske granate uništile spremnik sa streljivom i pogodile školu, stambenu zgradu i trafostanicu u Belgorodskoj oblasti.

