(FOTO) Rusi se dočepali ‘Olujne sjene’? Nije dobro ako im je palo u ruke skoro netaknuto

Zračna krstareća raketa Storm Shadow koju je Ujedinjeno Kraljevstvo doniralo Ukrajini navodno je pala u ruske ruke u djelomično netaknutom stanju.

Projektili, koji se lansiraju sa Su-24 Fencera koristeći prilagođene pilone iz sada umirovljenih RAF-ovih udarnih aviona Tornado, oružje su najvećeg dometa koje je isporučeno Ukrajini i koriste se u borbi protiv ruske invazije od početka svibnja.

Slike izvan zone sukoba prikazuju Storm shadow koji je ili mehanički otkazao ili je oboren neprijateljskom vatrom u polju, s gotovo potpuno netaknutim stražnjim dijelom trupa. Njegova bojeva glava BROACH i druge komponente također se mogu vidjeti kako leže u blizini, piše portal The Drive.

Ne zna se je li ovo prvi put da se to dogodilo ili je ovo najpotpuniji primjer, ali je prvi koji je javno dokumentiran.

Tehnološki rizik da Storm Shadow padne u ruske ruke dobro je poznat i svakako je uvelike utjecao na odluku Ujedinjenog Kraljevstva da ih isporuči Ukrajini.

Upotreba tog tipa u Siriji već je postavila presedan, ali to je prilično drugačije u usporedbi s Ukrajinom. U Ukrajini nema pristupa ruskom terenu ili zračnom prostoru.

Storm Shadows koriste se za napade na ciljeve visoke vrijednosti duboko unutar teritorija pod kontrolom Rusije koji je snažno branjen.

It has been brought to my attention that the weapons pylon adapter for the Ukrainian Su-24 Storm Shadow has been borrowed from an out of service RAF Tornado.

Yes, there are (parts of) RAF Tornadoes launching Storm Shadow over Ukraine. https://t.co/IQCSeB8NyM









— OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 2, 2023