(FOTO) RAZOTKRIVENI NOTORNI RUSKI PLAĆENICI! Niknula neviđena utvrda, ‘Wagner linija’ trebala bi spriječiti Ukrajince

Utvrda duga gotovo 2 kilometra izgrađena je izvan grada Hirske u istočnoj Ukrajini, koji su okupirali Rusi, pokazuju nove satelitske slike tvrtke Maxar Technologies.

Utvrda se sastoji od četiri reda cementnih piramida za koje se Rusi nadaju da će zaustaviti kretanje svih ukrajinskih vozila i tenkova prema istoku.

Veliki rov nalazi se iza protutenkovskih utvrda.

Dodatne satelitske snimke Europske svemirske agencije pokazuju da je kopanje rova ​​obavljeno u dva dijela: prvi dio rova ​​iskopan je počevši od 25. rujna; drugi dio rova ​​iskopan je negdje između 30. rujna i 5. listopada.

Dva ruska medija izvijestila su s utvrde koju su nazvali “Wagnerova linija” misleći na rusku plaćeničku skupinu Wagner. Zvedza TV, medijska kuća ruske vojske, rekla je da je to bila “druga linija obrane” ako se Ukrajinci pokušaju probiti u tom području.

According to Prigozhin’s RIA FAN, this is a map of the defensive line Wagner is building in the Donbas.#ukrainewar pic.twitter.com/8S25KCssYW

— Ukrainian News24 (@UkrainianNews24) October 19, 2022