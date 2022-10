(FOTO) PUPOVAC DOČEKAO PORFIRIJA U VUKOVARU: Policija za sutra angažira dodatne snage, Milanović dolazi, ali ne srpskom patrijarhu

Autor: Dnevno.hr

Patrijarh Porfirije u Vukovar je stigao u subotu, a ispred crkve svetog Nikolaja organiziran mu je doček na kojem je bio i Milorad Pupovac i potpredsjednica vlade iz redova srpske manjine, Anja Šimpraga.

Kao i ranijih godina Hrvati 16. listopada obilježavaju godišnjicu pogibije dvojice heroja obrane grada, general-bojnika Blage Zadre i pukovnika Alfreda Hilla, a Srbi slave obnovu pravoslavne crkve svetog Nikolaja i Srpskog doma, kojim je povodom Porfirije i stigao.

Oko njegova dolaska proteklih dana digla se velika bura.





Mlinarić: Kome to treba?

Stipo Mlinarić, zastupnik Domovinskog pokreta, komentirao je dolazak Porfirija Perića u Vukovar dan obljetnice pogibije general-bojnika Blage Zadre.

”Pred vama stoji čovjek koji je bio u Vukovaru kad je poginuo Blago Zadro. Dva dana su u Vukovaru upisana, neću reći zlatnim slovima, već nažalost crnim slovima. To je 18. studeni i 16. listopad, a to je za dva dana, kada je obljetnica pogibije Blage Zadre. Turbo vod, čiji sam bio pripadnik, bio je tamo kad je Blago Zadro poginuo. Mi smo ga izvukli mrtvoga. Tada gine pripadnik Turbo voda Zvonko Mlinarić – gine da bi ga izvukli mrtvog”, ispričao je Mlinarić.

Upozorio je da baš 16. listopada u nedjelju Porfirije treba sudjelovati na posvećenju hrama i Srpskog doma te da je to čista provokacija.

”Pričamo o Srpskoj pravoslavnoj crkvi, istoj onoj koja je prije dva mjeseca odlikovala Vojislava Šešelja, koji je sa svojim paravojnim četničkim formacijama zajedno s JNA sudjelovao u napadu na Vukovar. Zašto se rade podjele u Vukovaru, i to sada kada se stanje smirilo?! Recite mi je li to slučajno? Kome to treba u gradu, koji je toliku žrtvu podnio? Na današnji dan u Sotinu, jednom malom prigradskom naselju Vukovara, ubijeno je 68 ljudi. Jučer je u Marincima bila obljetnica proboja prema Vukovaru, u kojem su izginuli pripadnici Antiterorističke jedinice Lučko. Kome to treba na 16. listopada, za dva dana, znajući da je komemoracija za Blagu Zadru? Ustvari, ja znam i dečki koji su se borili znaju, ali Andrej Plenković, Gordan Jandroković i ekipa iz HDZ-a ne znaju jer nisu bili tamo, nisu gledali ni na koga, nisu riskirali svoj život”, naglasio je Mlinarić Ćipe.

Dodao je da Porfirije u Vukovar dolazi s 11 vladika, među kojima je i Ćulibrk, koji je bio niški specijalac koji je bio na Vukovaru.

Plenković: Nije Hrvatska birala datum

Predsjednik Vlade Andrej Plenković referirao se u petak na dolazak patrijarha Srpske pravoslavne crkve Porfirija u Vukovar koji se poklapa s 31. godišnjicom pogibije generala Blage Zadre, poručivši kako Hrvatska nije birala datum njegovog dolaska.









“Znam da je obljetnica pogibije Blage Zadre. Nije Hrvatska birala taj datum, ne bih rekao da je to vezano za nas. Je li datum idealan ili ne? Što god bliže bi došli obljetnici Vukovara, bilo bi još gore”, izjavio je Plenković novinarima na polugodišnjem sastanku s veleposlanicima u hotelu Westin.

Milanović: Pozvan sam, ali ne idem na to

Predsjednik Zoran Milanović, koji je s Porfirijem imao dobre odnose dok je bio u Zagrebu, smatra da se odlaskom u Beograd – promijenio.

“Nema tu sreće i nema pomirenja u ovoj generaciji. Dakle, neću otići na kraju, pozvan sam na to, na taj dolazak Porfirija. Mislim da je to malo nezgodno u ovom trenutku”, rekao je Milanović.









“Dok god njegovi episkopi – ne parosi, ne arhimandriti, nego ljudi visoke razine dodjeljuju odlikovanja ljudima kao što je Šešelj, ti odnosi ne mogu biti normalni”, poručio je predsjednik.

Milanović će, doduše, u nedjelju biti u Vukovaru, no na obilježavanju 31. godišnjice pogibije general-bojnika Blage Zadre i pukovnika Alfreda Hilla.

Dan sigurnosnog rizika

Vukovar će u nedjelju mjesto visokog sigurnosnog rizika. Jer osim braniteljskih udruga spremaju se doći i navijačke skupine.

Glasnogovornik PU vukovarsko-srijemske Dragoslav Živković tvrdi, policija se jednako priprema za oba događaja – i obilježavanje obljetnice pogibije Zadre i Hilla i posvećenje pravoslavnog hrama.

“Policijska uprava će u skladu s propisima popratiti sve događaje te provesti mjere i radnje iz naše nadležnosti. Nemamo nikakvu dodatnu kategorizaciju tih događaja. Provodimo analize rizika, provjere, a tako će biti i ovaj put, s ciljem da osiguramo mirno održavanje oba događaja”, rekao je Živković, a prenosi Jutarnji.

No, s obzirom na brojnost ljudi koji se očekuju na oba događaja policija će imati i pojačanja svojih kolega iz drugih policijskih uprava.