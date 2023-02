(FOTO) PRVO DUGME SRBIJE! Veleposlanik zbog sakoa postao predmet ismijavanja: ‘Prije i poslije centrifuge na 1200 okretaja’

Veleposlanici bi trebali predstavljati svoju zemlju u najboljem mogućem svjetlu, no jedan je srpski diplomat malo zakazao u toj misiji.

Naime, veleposlanik Srbije u Poljskoj Nebojša Košutić izazvao je salve smijeha na društvenim mrežama zbog preuskog sakoa.

On je predao vjerodajnice predsjedniku Litve Gitanasu Nausedi u Vilniusu (veleposlanik u Poljskoj pokriva nerezidencionalno i Litvu). Razgovarali su o bilateralnim odnosima i načinima za njihovo unaprjeđenje, priopćeno je iz ambasade u Poljskoj.

No, čim je njihova fotografija obišla društvene mreže, postala je predmet sprdnje.

Košutićev nekoliko brojeva manji sako je ukrao svu pažnju.

“Prvo dugme Srbije”, “Srpska diplomacija u jednoj slici”, “Prije i poslije centrifuge na 1200 okretaja”, samo su neki od komentara koji su prepravili društvene mreže. Najbolje od svega, kako bi sakrili modni promašaj svog diplomata, veleposlanstvo Srbije u Poljskoj na svom službenom profilu odrezalo je donji dio fotografije.

H.E. Ambassador of the Republic of Serbia Nebojša Koštutić had the honour to present Letters of Credence to H.E. @GitanasNauseda, the President of the Republic of Lithuania. During the meeting, they discussed the improvement of bilateral relations between two countries. pic.twitter.com/tlZDXtVP80

— Serbia in Poland (@SRBinPoland) February 6, 2023