(FOTO) PROZVALI MILANOVIĆA ‘LUDIM’! Ovo bi moglo zaboljeti predsjednika: ‘Nitko ne želi pričati s njim’

Zoran Milanović trenutačno boravi u Madridu gdje sudjeluje na dvodnevnom summitu NATO-a.

No, pojava predsjednika s karakterom, čini se, nije sve oduševila.

Belgijski satirični portal Le Chou podijelio je na Twitteru fotografiju na kojoj Biden razgovara s francuskim predsjednikom Macronom i danskom premijerkom Frederiksen, dok Milnoavić sam stoji u pozadini.

“Nitko ne želi pričati s ludim hrvatskim predsjednikom“, piše Le Chou u opisu fotografije koja je nastala na jučerašnjem svečanom prijemu.

Nobody Wants To Talk To Charles Michel #G7 pic.twitter.com/J0G8fWqb98

— Le Chou News (@LeChouNews) June 27, 2022