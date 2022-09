(FOTO) ‘DO KADA ĆEMO TO TRPJETI, SRAMOTAN PLAKAT U ZAGREBU’! Vukušić i Sačić zgroženi: ‘Sotonskoj družbi treba stati na kraj’

Autor: Dnevno.hr

Psihijatar Herman Vukušić i saborski zastupnik Suverenista Željko Sačić na Facebooku su komentirali plakat koji je osvanuo u Zagrebu, a za koji smatraju da se izruguje kršćanskim vrijednostima.

Plakat je osvanuo pred Hrvatskim narodnim kazalištem u sklopu izložbe “Studenti za toleranciju”.

Na jednom od plakata je fotografija obitelji koja jede za stolom. Iznad stola je križ, a iznad svega stoji natpis koji preveden s engleskog jezika znači “Odvratno, ali toleriram”.





Vukušić smatra da se radi o sramotnom plakatu usred Zagreba i pita se, do kada ćemo to trpjeti? Zato je brže-bolje krenuo pošarati plakat, no preduhitrio ga je Sačić koji ga je prekrio bijelom plahtom.

“Sramotan plakat koji se izruguje demokršćanskim vrijednostima i obitelji kao zajednici osvanuo je usred Zagreba, točno preko puta HNK, ispred Muzeja primijenjene umjetnosti. O tomu me jutros izvijestio Alin Kavur “Smogovac”, pokretač prve zagrebačke Straight parade koja će se održati 08/10 ove godine na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu.

Na plakatu je prikazana obitelj okupljena oko stola s križem na zidu, a naslov plakata je: “ODVRATNO, ALI JA TO TOLERIRAM” (???) Kako sam bio u blizini, odmah sam se uputio tamo s iskrenom namjerom da plakat prebojam u crno, ali pretekla me ekipa iz Suverenista na čelu s mojim ratnim drugom, generalom Željkom Sačićem i cijenjenim odvjetnikom Davorinom Karačićem, koji su prekrili plakat bijelom plahtom.

Ovim putem pozivam sve Vas koje smeta ta protuprirodna ideologija koja ide na uništavanje obitelji da nam se priključite u svim inicijativama koje slijede kako bi toj sotonskoj družbi stali na kraj!”, napisao je Vukušić uz fotografije ‘akcije prekrivanja’.

Sačić: ‘Odvratni nasrtljivci, sram vas može biti’

Sačić je na svom Facebook profilu objavio i video.









“Odvratni, agresivni nasrtljivci na same temelje kršćanske, katoličke vrijednosti, na Obitelj, su se u gradu Zagrebu potpuno razularili, posotonili, uz pomoć i financijsku potporu aktualnog Ministarstva kulture..u tzv.( većinski) demokršćanskoj Vladi RH. SRAM VAS sve skupa MOŽE BITI..šoroš globisticki , protuvjerski – zlotvori! To vam poručuju – HRVATSKI SUVERENISTI !”, napisao je uz video Sačić.

Izložba u sklopu velikog projekta svjetskog dizajnera

Izložba Studenti za toleranciju temelji se na visokoprofilnom projektu Tolerance hrvatskog dizajnera svjetskog glasa Mirka Ilića i rezultat je međunarodne suradnje četiriju europskih sveučilišta.

Autori radova predstavljenih na izložbi su studenti FH Joanneuma iz Graza, Akademije likovne umjetnosti i dizajna iz Ljubljane, Studija dizajna iz Zagreba te Fakulteta za dizajn iz Dortmunda koji su sudjelovali na jednotjednoj intenzivnoj radionici dizajna plakata u Grazu. U svojim se radovima bave temom “tolerancije” kroz različite vizualne pristupe.