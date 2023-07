(FOTO) Preokret u gradu koji je nedavno pao? ‘Stanje je alarmantno, Rusi poslali hitna pojačanja’

Ukrajina je gađala slabo branjeno područje oko grada Bahmuta i napreduje, vijesti su koje kruže kanalima društvene mreže Telegram.

Ruski nacionalist, bivši FSB-ovac i po novom vojni bloger Igor Girkin je dodao da je područje, koje se nalazi sjeverno od grada, hitno pojačano ruskom vojskom.

“Neprijatelj je napredovao u tom području, koliko je duboko – ne mogu reći, nema dovoljno informacija. Ali tamo su hitno poslane rezerve”, rekao je. Drugi ruski izvori javljaju da je stanje alarmantno.

