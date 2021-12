(FOTO) ‘PREDSJEDNIK SE NE POSTAJE, ON SE RAĐA’ Otvorila se trgovina odjećom s Lukašenkovim citatima, ovo su najpopularniji

U Minsku je otvorena trgovina u kojoj se mogu kupiti majice s citatima predsjednika Bjelorusije Aleksandra Lukašenka.

Prodavaonica “Prvi” je počela s radom u jednom od najvećih shopping centara u Minsku koji se nalazi preko puta rezidencije bjeloruskog predsjednika – Palače nezavisnosti, prenosi Sputnik.

Prvi kupac je dobio na poklon čokoladu “Predsjednik”.

Odjeća je u osnovnim tonovima – crnoj i bijeloj boji i proizvedena u bjeloruskim tvrtkama Cijene su relativno pristupačne, majica košta osam dolara. Na otvaranju trgovine su prisustvovali državni dužnosnici, među kojima ministar za informiranje, pomoćnik predsjednika kao i predstavnici biznisa.

Ideja da se krilatice Lukašenka nađu na odjeći potekla je od novinara koji su ranije predsjedniku Lukašenku poklonili majice s njegovim citatima. Najveći interes su izazvale majice s natpisima “Ne dam voljenu”, “Činjenice na stol” i “Predsjednici ne postaju, predsjednici se rađaju”.

A clothing boutique with Lukashenko’s quotes has opened in Minsk. My favourite one: “One doesn’t become a president, one is born a president”. Now get back to work you commoners. pic.twitter.com/2WsSLaD8oU

— Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) December 18, 2021