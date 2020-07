(FOTO) PRAVO NA SAMOOBRANU Zbog eskalacije nasilja u SAD-u su pokrenute očajničke mjere

Krajem prošloga mjeseca rasni prosvjedi u američkom St. Louisu doživjeli su vrhunac u trenutku kada je bijesna masa prosvjednika krenula prema privatnoj kući gradonačelnice Lyde Krewson. Policija toga grada očito je toliko nesposobna da ni u izvanrednim okolnostima prosvjeda i nasilja koje ih prati nije ni pomislila unaprijed osigurati takav objekt od sigurnosnog interesa i samu gradonačelnicu. U trenutku kada je masa krenula privatnom cestom prema njezinoj kući u kojoj živi s obitelji, pozvana je policija, ali kao i obično, njima treba dosta vremena da se pojave na mjestu bilo kakvog događaja. Paradoksalno, bijes prosvjednika izazvala je objava gradonačelnice na Facebooku u kojoj se požalila na pritiske kojima je izložena i koji zahtijevaju smanjenje sredstava za financiranje gradske policije ili čak njezino potpuno ukidanje. Pritom je navela imena nekoliko građana koji su joj poslali takve sulude pismene zahtjeve. Već je na društvenim mrežama njezin pokušaj otpora pritiscima za praktičkim raspuštanjem policije izazvao velik broj negativnih komentara i svaka razumna policijska organizacija uočila bi potrebu pojačanog osiguranja gradonačelnice. Ali, eto, ne i policija St. Louisa koju je gradonačelnica branila. Stoga su prosvjednici možda ipak u pravu – takvu policiju i treba raspustiti i stvoriti je iz početka. Masa ohrabrena odsutnošću policije uz psovke i vrijeđanja nastavila se kretati privatnim posjedima i privatnom cestom prema kući gradonačelnice. No, u posljednjem trenutku spriječilo ih je pravo koje toliko cijene američki građani – pravo na posjedovanje oružja i samoobrane. Zaustavila ih je stara dobra američka puška AR-15 u rukama susjeda gradonačelnice i revolver u ruci njegove supruge koji su, štiteći svoj posjed, masi zabranili nastavak puta prema gradonačelničinoj kući. Masa je podivljala, ali pred puškom odlučnog čovjeka morala je zastati. Tek tada se na poprištu pojavila policija. Pravo na oružje i pravo na samoobranu zaustavilo je eskalaciju nasilja i možda spasilo živote gradonačelnice i njezine obitelji.

Pasivnost policije

Periodični rasni nemiri koji redovito prerastaju u pljačke, ubojstva i palež popraćen bijegom lokalnih policijskih snaga s poprišta natjerao je američke građane da uvijek budu spremni na samoobranu i zakonitu samopomoć. Građanski nemiri ove godine, praćeni pljačkom i paležom, ponovno su pokrenuli američke građane u obrambeni stav. Mnogi Amerikanci na bezbroj su se primjera već uvjerili da njihove lokale sigurnosne strukture, prije svega policija, nisu voljne suprotstaviti se prosvjednicima i pljačkašima i braniti živote i imovinu vlastitih građana. Stoga su američki građani i za trajanja ovih nemira ponovno morali uzeti oružje u ruke, organizirati se i vlastitim snagama osigurati svoje zajednice. To im omogućuje veliko pravo koje su uspjeli izboriti – pravo na posjedovanje vatrenog oružja. Za razliku od Europe u kojoj država za sebe čuva ekskluzivno pravo korištenja sile i time, zbog sve lošijeg djelovanja javnih službi, pa tako i policije, građanima zapravo uskraćuje pravo na samoobranu. Tome u prilog ide i restriktivno zakonodavstvo u vezi s posjedovanjem oružja, ali i propisivanje suludih uvjeta za nužnu obranu. Pojednostavljeno rečeno, da bi se ispunili uvjeti uporabe vatrenog oružja u nužnoj obrani, najidealnije bi bilo da napadač prvo puca u vas i promaši, a tek tada biste vi mogli pucati u njega. U protivnom, bila bi riječ o prekoračenju nužne obrane. Takva je situacija gotovo u cijeloj Europi. U SAD-u tako nije. Svaki građanin ima pravo posjedovati vatreno oružje kako bi štitio svoj i živote drugih građana, kao i imovinu. Zakonski uvjeti za samopomoć, odnosno nužnu obranu kreirani su razumno, tako da građanin bez prethodnog izlaganja pogibelji vlastitog života može upotrijebiti vatreno oružje i odbiti od sebe napad koji ugrožava njegovu imovinu ili tjelesni integritet. Nakon što su više puta vidjeli sramotni bijeg policije diljem američkih gradova, puno prije ovih posljednjih nemira američki građani u svojim su zajednicama organizirali građanske samoobrambene snage. Za razliku od onoga što se pokušava prikazati kroz vodeće medije, nije riječ ni o kakvim bijelim rasistima i ekstremistima, nego o normalnim građanima svih rasa i nacionalnosti koji se okupljaju u svojim zajednicama radi obrane. Prekretnica koja je dala snažan impuls takvom obliku organizacije američkih građana bila je legendarna uspješna obrana korejske četvrti u Los Angelesu za vrijeme velikih rasnih nemira u travnju 1992. Tisuće ljudi tada su sudjelovale u izgredima, pljačkama, paležima koji su potrajali gotovo tjedan dana. Vladao je potpuni kaos u kojem je ubijeno šezdesetak osoba, a oko 2500 ih je ranjeno. Lokalna policija, zbog čijeg je postupanja kao i ove godine sve počelo, razbježala se odmah nakon što su počeli masovni neredi, koje nije uspjela ugušiti ni Nacionalna garda, nego tek američka vojska. Ukupna šteta nanesena u tim događajima procjenjuje se na oko milijardu dolara. Nasilna masa radila je što god je htjela, pljačkala je i ubijala po cijelom gradu. No, naletjela je na jedno mjesto kojem nisu mogli ništa.

Okrutna masa

To je korejski kvart poznat i pod nazivom “Koreatown”. Korejci, sa svim ostalim građanima iz toga kvarta, organizirali su oružanu obranu. U njoj su sudjelovali ne samo Korejci nego uistinu pripadnici svih rasnih i nacionalnih skupina koji žive u tom kvartu. Okrutna masa koja je poharala cijeli Los Angeles zaustavljena je puškama građana “Koreatowna” u kojem nisu uspjeli pričiniti nikakvu štetu. Koliko je napadača platilo životom, do danas je ostalo nepoznato. Prihvaćajući duh branitelja “Koreatowna” kojemu policija nije željela ili mogla pomoći, i za trajanja sadašnjih nereda po američkim gradovima građani su ponovno organizirali obrambene snage širom Amerike kako bi zaštitili svoje živote, svoje trgovine i domove. Većina je naoružana poznatom američkom puškom AR-15 koja je 60-ih godina prihvaćena i kao standardna puška američke vojske pod oznaka M-16. Dio samoobrambenih snaga raspolaže i modernijim oružjem, kao što je jurišna puška FN SCAR (Special Operations Forces Combat Assault Rifle) koju je razvio belgijski proizvođač FN Herstal za američke specijalne postrojbe. Samoobrambene snage raspolažu i modernim sredstvima veze u onoj mjeri u kojoj im je to potrebno za obranu svojih zajednica. Činjenica je da, unatoč napetostima i nasilju koje pustoše američku naciju, pravo na posjedovanje oružja i razumno reguliranje uvjeta njegove uporabe u svrhu nužne obrane u konačnici održavaju balans sile na prostorima američkih gradova. Svatko je svjestan da, potegne li oružje, neće biti suočen s besmislenim suđenjima od deset i više godina i kaznama koje potiču agresivnost cijelog društva, nego će promptno dobiti isti odgovor od napadnutoga. U konačnici, možda je takva paradigma ono što američko društvo i održava na okupu. Nitko nema apsolutni monopol sile, pa ni država.