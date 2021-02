(FOTO) PRAVA ISTINA O DONATORU IZ ITALIJE? Sugovornik: ‘Poslao je smrdljivu, prljavu odjeću, a u školu je ušetao kao kauboj’

Autor: V.K

Društvenim mrežama proširile su se objave navodnog talijanskog humanitarca Lorenza Gentilea koji je na područje Petrinje, točnije u naselje Mošćenice poslao šleper humanitarne pomoći i to uz pomoć udruge „Slobodna država Rijeka“ koja se bavi vremenskim periodom kada je Rijeka bila pod talijanskom vlašću. Gentile je nakon svega došao u Hrvatsku kako bi provjerio kako se dijeli humanitarna pomoć, nakon čega je objavio kako je pomoć ukradena i uništena.

Međutim, iz više izvora doznajemo kako je humanitarna pomoć koju je poslao Gentile u naselje Mošćenice došla u katastrofalnom stanju te da je nasuprot dogovora da ne šalje odjeću, poslao pun šleper prljave odjeće.

Znakovito je i to da Gentile surađuje sa riječkom udrugom “Slobodna država Rijeka” na što nas je upozorio i jedan od naših sugovornika koji je prije desetak dana odbio pomoć te iste udruge. Predstavljeno mu je da su oni politička udruga, a između ostalog su tražili da se cijeli događaj snimi, što je naš sugovornik odbio zbog kako kaže, “vrlo očite provokacije”, te napominje kako se u dva mjeseca otkako radi u centru za prihvat humanitarne pomoći za područje Banovine nagledao svega i svačega. “Nažalost ima onih koji se rješavaju starih stvari i nude razno razne nemoralne ponude kako bi zaradili na tuđoj nesreći”. O njegovom iskustvu, inače članu ekipe koja vodi jedan od centara za prihvat pomoći na području Banovine, pisat ćemo u sljedećem tekstu.

S druge strane, predsjednik mjesnog odbora Mošćenice Darko Lipovac prihvatio je Gentileovu ponudu, ali preko posrednice koja je željela pomoći ljudima koji pomoć zaista trebaju. Međutim, iz dobre namjere, nastali su problemi. Lipovac nam kaže da ne želi umanjivati ničiju želju za pomoći, ali zbog žestokih optužbi i prijave policiji koju je Gentile podnio, mora reagirati.

Tvrdi kako s Gentileom osobno nije dogovarao dovoz humanitarne pomoći iz Italije te da je između njega i Gentilea posredovala gospođa iz Zagreba.









“Prije dva tjedna mi javljeno da izvjesna gospođa iz Italije da ima jedan šleper robe i da bi ljudi htjeli donirati, ali ne Crvenom križu i Caritasu jer im ne vjeruju i da bi oni dali baš nekome direktno kome je potrebno. Ja sam rekao u redu, ali naglasio sam da ako je u pitanju odjeća da je ne šalju jer su svi centri za prihvat humanitarne pomoći na području Banovine zakrcani odjećom. Rekao sam im da to ne šalju jer nemamo kome podijeliti na što je rekla da imaju dječjih biciklića i nešto hrane. I pristao sam jer je to nešto što mogu brzo podijeliti. Međutim, zamolio sam da to dovezu u kratkom roku jer smo mi zbog početka nastave morali isprazniti školu gdje smo robu skupljali. Rekli su da nije problem i da će oni to riješiti”, priča nam Darko Lipovac.

Inzistirali su na tome da se pomoć doveze unatoč problemima koje su imali

“Drugi dan me nazvala i rekla da postoji mali problem jer ne mogu pronaći vozača. Žena mi je objasnila da to stoji u nekom hangaru u Trstu, da je to čovjek koji više nema novaca za taj hangar, da više nema ni za cigarete, da živi s roditeljima i da on više ne može plaćati taj hangar te da se on mora toga hitno riješiti, a da bi s druge strane nama pomoć dobro došla. Rekla mi je da ako ništa drugo, da će ona iz svog džepa platiti prijevoz. Rekao sam joj da si ne daje sada trošak jer nije baš sad da je Moščenica gladna i da ako sad to stvara nekome velike probleme, da nije potrebno tako forsirati. Međutim, ona je rekla da će to riješiti i na tome je ostalo. Obavijestila me da su pronašli kamion neke firme iz Bjelovara i da će oni to dovesti u petak, a kasnije su promijenili da bi oni to dovezli ipak 8.2 u ponedjeljak. Rekao sam dobro iako smo morali školu isprazniti u ponedjeljak jer nisam sad mogao reći odjednom da nećemo, ne možeš odbiti kada ti netko šalje pomoć”, priča nam Darko Lipovac, nakon čega nastavlja opisivati stanje u kojem je donacija do njih došla.









Kada su istovarili šleper imali su što i vidjeti.

“Na kraju je doista stigao kamion, a došla je i gospođa koja me kontaktirala. I ona je pomogla istovariti sve to. Kada je vidjela što je stiglo primila se za glavu. U kamionu je bilo vrlo malo hrane, uglavnom je bila odjeća i to u takvom stanju da kad smo to unijeli u školu, cijela škola je smrdjela po vlazi i svemu ostalom”, priča nam i otkriva kako mu je vozač priznao da je čekao ponedjeljak za dostavu iako je u Hrvatsku došao u petak.

Gentile je u svojim istupima tvrdio kako je molio da se pričeka s raspodjelom pomoći kako bi on prisustvovao.

“Kad sam pitao vozača kad je stigao u Hrvatsku, rekao je da je stigao u petak. Na pitanje zašto su čekali, rekao je da ne zna, da je njemu rečeno da dođe u ponedjeljak. Mi smo to dva dana sortirali, sve smo kutije otvarali. Većina te robe je bila vlažna, smrdljiva, jednom riječju, škart. To je ono nešto, što bi u Italiji netko morao platiti da odvozi u otpad, pa je vjerojatno bilo lakše baciti nama. Ne bih htio biti grub, ljudi su htjeli pomoći, ali evo. Nije baš tako kako taj gospodin priča. Tko zna i što je ta roba prošla od puta do skladišta do nas”, govori Lipovac koji je na kraju od donacije imao više štete nego koristi.









“Ja sam na kraju svega morao kontaktirati komunalac jer je postojala opasnost da se i sva druga roba koju imam usmrdi zbog ove iz Italije”.

“Ipak, bilo je iskoristive hrane i posuđa”

“Ne mogu reći s druge strane, bilo je iskoristive hrane, nešto konzervi, tjestenine, mlijeka. Međutim i tu je bilo problema jer je to došlo u nekim nesretnim pakiranjima, na primjer vreća tjestenine od 10 kila. Kako da ja to podijelim? Bilo je i nešto suđa, na primjer tanjuri za pizzu koje smo donirali ugostiteljskoj školi od koje smo dobili i zahvalnicu za to. A sada on tvrdi da mu je nešto ukradeno. Nije ukradeno ništa. Jedna stvar bez traga nije izašla iz škole. Uspjeli smo ipak podijeliti i hranu, tu nema ništa sporno”, priča Lipovac, nakon čega nam je detaljno opisao susret s Gentileom.

“U školu je ušetao kao kauboj”

“Strašno me to iznenadilo, on je došao s nekom gospođom Danielom koja je navodno sudski tumač za talijanski jezik u Zagrebu i ona je bila njegova veze. On je ušao kao kauboj u školu. Mi smo sjedili u prostoriji i dogovarali plan za taj dan i vidim ulazi on s psom na povodcu i ide s mobitelom i snima. Ja kažem dobro jutro, izvolite, a on nije ni pogledao, bez riječi od učionice do učionice s kamerom. Bez ikakvog reda. Nije se ni predstavio. Za njim je ušla ta gospođa i rekla to je Lorenzo on je vlasnik svega ovoga. Ona je njemu prevodila nešto što sam ja rekao, a nama nije htjela prevoditi ono što on govori. Ušli su bez maske na licu na što sam ih također upozoravao, ali bilo kakva reakcija je izostala. Nakon toga je ona počela vikati da smo mi lopovi, da smo pokrali i pobacali. Rekao sam naravno da je pobacana, kad je izvađena iz onih smrdljivih kutija. On je nakon toga izašao van, a ja sam rekao da ću pozvati komunalac da mu ispostavi račun. Nakon toga su pobjegli. I onda su krenule objave na Facebook-u”, zaključuje Lipovac koji nam je odlučio poslati i nekoliko fotografija snimljenih nakon istovara šlepera i naknadnog skladištenja između ostalog i prljave robe u jutene vreće komunalca.